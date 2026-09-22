Bám địa bàn, kiểm soát thị trường hàng hóa dịp Trung thu

Đợt cao điểm kiểm tra của lực lượng QLTT tỉnh Lào Cai diễn ra từ ngày 10/9 đến 10/10/2026.

Trước Trung thu, lực lượng tập trung giám sát các cơ sở sản xuất, nguyên liệu và phụ gia thực phẩm; trong thời gian cao điểm, chú trọng hàng hóa lưu thông, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết. Sau Trung thu, tiếp tục theo dõi, thu hồi và xử lý sản phẩm hết hạn.

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Thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung thu đã bước vào thời điểm sôi động.

Hoạt động kiểm tra được tổ chức linh hoạt theo đặc thù từng địa bàn, căn cứ mật độ dân cư, hoạt động thương mại, giao thông và điều kiện địa hình.

Theo ông Nguyễn Quang Hiểu - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Lào Cai, mục tiêu là kiểm soát từ sớm, từ cơ sở, kết hợp kiểm tra theo kế hoạch với xử lý các vụ việc phát sinh, xử lý nghiêm vi phạm.

Cùng với kiểm tra, lực lượng QLTT chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh nhận diện hàng hóa không đủ điều kiện lưu thông và chủ động chấp hành quy định.

Phụ trách địa bàn 4 phường Yên Bái, Âu Lâu, Văn Phú và Nam Cường, Đội QLTT số 1 đã tăng cường giám sát, kiểm tra thị trường, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chấp hành quy định.

Ông Vũ Trọng Hùng - Phó Đội trưởng Đội QLTT số 1 cho biết, qua kiểm tra, đơn vị đã phát hiện một số hộ kinh doanh hàng nhập lậu, chủ yếu là súng, kiếm đồ chơi và bánh Trung thu; các vụ việc đã được lập biên bản, xử lý theo quy định.

Kiểm soát viên Đội QLTT số 1 kiểm tra hàng hóa phục vụ Trung thu.

Không chỉ bánh Trung thu, các mặt hàng bánh kẹo, nước giải khát, hoa quả và sản phẩm dành cho trẻ em cũng có nhu cầu tiêu thụ tăng trong dịp này. Do đó, công tác kiểm soát thị trường được triển khai theo từng nhóm hàng, chú trọng nguồn gốc, chất lượng và điều kiện lưu thông.

Tại những địa bàn rộng, dân cư phân tán, lực lượng QLTT tăng cường nắm tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Phụ trách 14 xã thuộc địa bàn Trấn Yên và Văn Yên trước đây, Đội QLTT số 3 phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kiểm soát thị trường.

Bà Nguyễn Ngọc Lan - Kiểm soát viên Đội QLTT số 3 cho biết, đơn vị tập trung giám sát khu vực nông thôn, kết hợp kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh; phần lớn hộ kinh doanh chấp hành tốt quy định.

Kiểm soát viên Đội QLTT số 3 tăng cường kiểm tra thị trường trên địa bàn.

Tại khu vực vùng cao, biên giới, phương án quản lý được triển khai phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Đội QLTT số 5 bố trí 2 tổ công tác. Tổ 1 phụ trách phường Lào Cai, xã Cốc San, phường Cam Đường, xã Hợp Thành; Tổ 2 đóng tại Mường Khương, quản lý địa bàn các xã Bản Lầu, Mường Khương, Pha Long, Cao Sơn.

Ông Nguyễn Trung Thành - Đội trưởng Đội QLTT số 5 cho biết, việc bố trí lực lượng theo khu vực giúp công tác kiểm tra phù hợp hơn với đặc điểm địa bàn, nhất là những nơi xa trung tâm, hoạt động mua bán phân tán.

Bên cạnh bánh Trung thu, nhóm hàng phục vụ trẻ em cũng nằm trong diện kiểm soát. Dù lượng đồ chơi năm nay không nhiều, lực lượng QLTT vẫn tập trung kiểm tra các sản phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng hoặc có nguy cơ mất an toàn; chú trọng nguồn gốc, thông tin nhà sản xuất và dấu hợp quy.

Kiểm soát viên Đội QLTT số 5 kết hợp kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh chấp hành quy định.

Song song với thị trường trực tiếp, hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng cũng được tăng cường giám sát. Các website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và hoạt động livestream bán hàng được theo dõi, nhất là đối với bánh Trung thu handmade, bánh kẹo không rõ cơ sở sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ hoặc được rao bán với giá bất thường.

Cùng với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, các cơ sở kinh doanh giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm thị trường Trung thu an toàn.

Ông Lê Tiến Anh, đại diện cơ sở kinh doanh Hằng Hiển, phường Yên Bái, cho biết hàng hóa của cơ sở chủ yếu được nhập từ các doanh nghiệp, nhà phân phối uy tín trong nước; ngoài bánh kẹo truyền thống còn có các thương hiệu như Kinh Đô, Hữu Nghị và một số sản phẩm ngoại nhập, đều có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc rõ ràng.

Tại tổ dân phố Yên Ninh 2, phường Yên Bái, tiểu thương Hà Thị Hồng Sâm chia sẻ, việc nhập các mặt hàng có thương hiệu, uy tín, nguồn gốc rõ ràng không chỉ bảo đảm an toàn, quyền lợi của người tiêu dùng mà còn góp phần giữ uy tín trong kinh doanh lâu dài.

Lực lượng QLTT kết hợp kiểm tra, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định của các cơ sở kinh doanh.

Qua ghi nhận tại một số cơ sở kinh doanh, các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm Trung thu nhập kho, bán ra có hóa đơn, chứng từ. Các cơ sở cũng chú trọng lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Bà Lê Thị Lan, tổ dân phố số 6, phường Nam Cường chia sẻ: “Hàng năm nay chất lượng, đảm bảo, tôi rất yên tâm”.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường hàng hóa ngày càng đa dạng, sự chủ động của người bán cần đi cùng sự thận trọng của người mua. Từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT tỉnh Lào Cai đã xử lý 633 vụ vi phạm, trong đó có 77 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm.

Thực tế này cho thấy công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cần được duy trì thường xuyên, nhất là đối với các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và những mặt hàng có nhu cầu tăng cao theo mùa vụ.

Khi chọn mua bánh Trung thu và thực phẩm, người tiêu dùng cần kiểm tra tên sản phẩm, cơ sở sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần và hướng dẫn bảo quản. Với hàng mua qua mạng, nên ưu tiên cơ sở kinh doanh có thông tin rõ ràng, tránh lựa chọn sản phẩm không xác định được nguồn gốc.

Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Đối với đồ chơi trẻ em, ngoài hình thức và giá bán, người mua cần chú ý nguồn gốc, thông tin nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng và dấu hợp quy để bảo đảm an toàn; khi phát hiện vi phạm cần thông báo tới cơ quan chức năng.

Một Trung thu an toàn không chỉ đến từ các đợt kiểm tra mà còn từ trách nhiệm của chính quyền, ý thức của người kinh doanh và sự thận trọng của người tiêu dùng. Khi hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ, người bán nâng cao trách nhiệm, người mua lựa chọn sản phẩm an toàn, thị trường sẽ ổn định hơn, góp phần để niềm vui Trung thu của trẻ em và mỗi gia đình thêm trọn vẹn.