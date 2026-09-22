Lĩnh án vì biến đồ chợ thành 'hàng hiệu' để trục lợi

Biến đồ chợ thành “Hermès”, “Dior” để trục lợi

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, bị cáo Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993, trú tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh). Là chủ hộ kinh doanh cửa hàng thời trang “38 STORE” tại địa chỉ số 256, đường Lê Đại Hành, phường Sông Trí.

Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh tại phiên xét xử.

Từ tháng 11/2022 đến tháng 5/2026, đánh vào tâm lý chuộng đồ hiệu giá rẻ của giới trẻ. Mạnh nhiều lần ra chợ đầu mối Ninh Hiệp (TP. Hà Nội) tìm mua quần áo, giày dép giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như: HERMÈS, DIOR, LACOSTE, LOUIS VUITTON, ADIDAS, BURBERRY và D&G…

Toàn bộ số hàng này được vận chuyển về tập kết tại cửa hàng “38 STORE”, Mạnh tự dán niêm yết giá bán lẻ ra thị trường nhằm ăn chênh lệch 100.000 đồng/sản phẩm.

Ngày 26/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Sông Trí kiểm tra đột xuất, bắt quả tang và thu giữ tại cửa hàng của Mạnh 546 sản phẩm quần, áo, dép vi phạm.

Cái giá phải trả cho lô hàng giả trị giá hơn 300 triệu đồng

Căn cứ Bản kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia, toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ đều là hàng giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.

Hội đồng định giá tài sản kết luận, tổng giá trị của lô hàng thời trang giả mạo này lên tới 309.150.000 đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Mạnh đã thành khẩn khai báo. Nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu công nghiệp hợp pháp của các nhãn hiệu được bảo hộ. Gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng.

Xét thấy bị cáo chưa có tiền án tiền sự, có nhân thân tốt, HĐXX đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mạnh mức án 15 tháng cải tạo không giam giữ, đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung 100 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.