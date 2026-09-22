Đề nghị truy tố đối tượng sát hại 3 mẹ con tại Đồng Nai

Công an TP Đồng Nai vừa kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về tội "Giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo kết luận điều tra, Đức Anh và chị P.A. (17 tuổi, ở xã Bình Minh) có quan hệ tình cảm và đã chia tay.

Tối 2/9, sau khi đã uống rượu với nhóm bạn, Đức Anh chuẩn bị 1 thanh kiếm cất giấu trong người và 1 con dao rồi nhờ người chở đến nhà chị P.A. nhằm mục đích sát hại chị này.

Do không vào được nhà chị P.A và người bạn chở đi ngăn cản nên Đức Anh quay về.

Đến khoảng 0 giờ ngày 3/9, Đức Anh lấy 2 con dao, một mình điều khiển xe máy đi đến xã Bình Minh rồi leo lên mái nhà chị P.A. nhằm tìm cách đột nhập vào trong qua giếng trời nhưng bất thành.

Lúc này, bố chị P.A. phát hiện và hỏi thì Đức Anh nói đi tìm P.A. Bố P.A. khuyên Đức Anh đi về và báo công an. Tuy nhiên, do vẫn cố tình muốn giết P. A. nên Đức Anh leo qua mái nhà anh N.V.Q (ở sát bên nhà chị P.A.) với mục đích để tìm cách qua nhà chị P.A.

Đối tượng Nguyễn Anh Đức. Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Sau khi vào được nhà anh Q., Đức Anh mở cửa tầng 2 rồi lần theo cầu thang xuống đến tầng 1. Tại đây, Đức Anh gặp anh Q. Lúc này, anh Q. la lớn "ai vậy", nhưng Đức Anh không trả lời mà cầm 2 dao mang theo trước đó chạy đến tấn công anh Q.

Cùng lúc đó, chị H.T.M. (vợ anh Q.), chạy vội ra mở cổng kêu cứu, khi quay vào nhà thì bị Đức Anh đâm tử vong. Sau đó, Đức Anh tiếp tục rượt đuổi anh Q. ra ngoài đường, dùng dao chém anh Q. ngã xuống bất động.

Nghĩ anh Q. đã chết nên Đức Anh quay vào nhà tiếp tục sát hại 2 người con của vợ chồng anh Q. đang nằm ngủ. Hậu quả, chị M. và 2 con đều tử vong, còn anh Q. bị thương tích 76%.

Sau khi gây án, hung thủ để lại dao và rửa tay rồi đi ra ngoài thì bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ. Đồng thời, lực lượng Công an đưa anh Q. đi bệnh viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, bị can Đức Anh khai nhận không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân. Việc anh Q. không chết là do được điều trị kịp thời và nằm ngoài ý chí chủ quan của bị can.

Việc bị can sử dụng dao là vật sắc nhọn đâm vào vị trí trọng yếu trên cơ thể bị hại nên dao được xem là vũ khí quân dụng theo quy định của pháp luật.