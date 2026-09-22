Bắt giam đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Trước đó, ngày 21/7, quá trình điều tra mở rộng các vụ án trên địa bàn, Công an xã Đăk Sao có thông tin A Sơn đang cất giấu súng, đạn tại nhà nên đã mời đối tượng đến trụ sở Công an xã làm việc. Tại đây, sau quá trình đấu tranh cùng với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, A Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi và khai nhận súng, đạn đang được cất giấu tại nhà. Sau đó, A Sơn đã chấp hành và mang súng, đạn đến Công an xã Đăk Sao giao nộp, gồm các bộ phận cấu thành của 1 khẩu súng hơi PCP khí nén cùng 57 viên đạn chì.

Bước đầu, A Sơn khai nhận súng và đạn là tự mua để sử dụng cho mục đích săn bắn chim do sở thích cá nhân và xua đuổi chim hay đến rẫy phá. A Sơn nhận thức hành vi của bản thân là sai trái, đồng thời cho biết chưa hiểu rõ về pháp luật, nhất là các quy định mới về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (QL SDVK VLN và CCHT) năm 2024.

Thực hiện lệnh bắt tạm giam A Sơn

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân: Từ ngày 01/01/2025, Luật QL SDVK VLN và CCHT và Thông tư số: 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật QL SDVK VLN và CCHT, quy định cụ thể: Các loại súng nén hơi, súng nén khí sử dụng bình nén hơi, nén khí là vũ khí quân dụng không còn là súng săn (Luật QL SDVK VLN và CCHT 2017), công cụ săn bắn đơn thuần mà đã được pháp luật xác định là vũ khí quân dụng. Việc chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép có thể phải trả giá bằng những bản án hình sự.

Vì vậy, người dân cần tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng súng nén hơi, súng nén khí trái phép dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Đồng thời, người dân hiện đang sở hữu các loại súng nén hơi, súng nén khí trái phép pháp luật hãy đến trụ sở cơ quan Công an địa phương nơi cư trú, tự nguyện giao nộp trước khi bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.