Diễn biến mới vụ nguyên Phó Giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Vân lợi dụng danh nghĩa nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa để vận động người quen gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao tại ngân hàng.

Nguyễn Thị Vân không hạch toán số tiền khách hàng gửi tiết kiệm vào hệ thống của ngân hàng mà lập sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi, sử dụng chữ ký của Phó Giám đốc và con dấu của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa nhằm làm cho người giao tiền tin tưởng đây là khoản tiền gửi tại ngân hàng, chiếm đoạt số tiền 6,5 tỷ đồng.

Công an tỉnh thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân. Ảnh: CATH

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các cá nhân, tổ chức liên quan có giao dịch gửi tiền tiết kiệm, tiền gửi, vay, huy động vốn hoặc các hình thức khác với Nguyễn Thị Vân dưới danh nghĩa, chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, đề nghị liên hệ Công an tỉnh Thanh Hóa để cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp làm việc theo quy định.

Nơi tiếp nhận thông tin, tài liệu: Cơ quan CSĐT (PC03), Công an tỉnh Thanh Hóa, số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Thông tin liên hệ: Điều tra viên thụ lý Trần Đăng Nam, số điện thoại 0911.539.999.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (SN 1987, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Từ năm 2025 đến tháng 6/2026, Vân dùng chức vụ huy động tiền tiết kiệm lãi suất cao rồi làm sổ giả, chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng của 2 cá nhân.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.