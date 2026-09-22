Đà Nẵng tiêu hủy hơn 35.000 cuốn sách 'lậu'

Đại diện các đơn vị chức năng chứng kiến việc vận chuyển số tang vật từ kho giữ tới nơi tiêu hủy. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo đó, số tang vật chứng, tài liệu thu giữ bị tiêu hủy là hơn 35.460 tang vật vi phạm trong vụ án Nguyễn Trung Luật và đồng phạm.

Cụ thể, đối với tang vật tạm giữ của đối tượng Phạm Thạch Kim Điền, tiêu hủy 4.280 cuốn sách giáo khoa các loại ghi trên bìa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 3.852 cuốn sách tiếng Anh các loại ghi trên bìa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhập khẩu; 2.165 cuốn sách giáo khoa, sách tiếng Anh các loại ghi trên bìa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và nhà xuất bản nước ngoài.

Đối với tang vật tạm giữ của đối tượng Lê Duy Quang, tiêu hủy 3.804 cuốn sách giáo khoa các loại ghi trên bìa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; hơn 19.900 cuốn truyện, vở ô ly, tô màu, tập viết của nhiều nhà xuất bản.

Đối với tang vật tạm giữ của Nguyễn Văn Ánh, tiêu hủy 1.720 cuốn sách giáo khoa các loại ghi trên bìa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai xe ô-tô vật chứng trong vụ án được tịch thu sung công. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Hai vật chứng tịch thu sung công gồm: tang vật tạm giữ của Nguyễn Trung Luật là một xe ô-tô 16 chỗ nhãn hiệu Mercedes Printer, BKS 51B-058.55, kèm theo chìa khóa xe và tang vật tạm giữ của đối tượng Nguyễn Văn Tiến là một xe ô-tô 16 chỗ nhãn hiệu Mercedes Sprinter, BKS 51B-052.42, kèm theo chìa khóa xe.

Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng thành lập Hội đồng tiêu hủy (hình thức cắt, xén) đối với sách giáo khoa, đồng thời bàn giao xe ô-tô vi phạm cho UBND xã Hòa Vang để tiến hành các thủ tục sung công theo đúng quy định của pháp luật.