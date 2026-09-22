Ngày 28/9, hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương ra hầu tòa

Vợ chồng Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh cầm đầu đường dây “chạy giám định” tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Ảnh: TTXVN phát

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định ngày 28/9 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương về 9 tội danh gồm: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 10 ngày.

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong số 65 bị cáo, có 48 bị cáo là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về 3 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự), “Đưa hối lộ” (theo quy định tại Điều 364 - Bộ luật Hình sự) và “Môi giới hối lộ” (theo quy định tại Điều 365 - Bộ luật Hình sự). Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”, sinh năm 1978, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về 2 tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (theo quy định tại Điều 249 - Bộ luật Hình sự) và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (theo quy định tại Điều 255 - Bộ luật Hình sự).

Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường (sinh năm 1973) và Ngô Văn Vinh (sinh năm 1962, đã nghỉ hưu), Dương Văn Lương (sinh năm 1962, cựu Phó Viện trưởng) cùng 45 bị cáo khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các tội: Nhận hối lộ (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự); Đưa hối lộ (theo quy định tại Điều 364 - Bộ luật Hình sự); Môi giới hối lộ (theo quy định tại Điều 365 - Bộ luật Hình sự); Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (theo quy định tại Điều 356 - Bộ luật Hình sự); Tàng trữ trái phép chất ma túy (theo quy định tại Điều 249 - Bộ luật Hình sự); Đánh bạc (theo quy định tại Điều 321 - Bộ luật Hình sự).

15 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy…

Tại phiên tòa tới, có gần 40 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, trong đó bị cáo Lê Văn Đông, Đặng Thị Hòa và Lý Văn Xuân (nhân viên và bảo vệ Viện Pháp y tâm thần Trung ương) có nhiều luật sư bào chữa nhất (4 luật sư), bị cáo Trần Văn Trường có 2 luật sư bào chữa…

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng triệu tập hơn 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, đêm 7/6/2025, 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa Điều trị bắt buộc nam của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3 (đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và 2 vợ chồng Đông - Mai Anh bị bắt quả tang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét buồng chữa bệnh của Lê Văn Đông tại Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương và đã thu giữ ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy của Đông.

Qua điều tra đã làm rõ, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã hối lộ các cán bộ, nhân viên của Viện để họ bỏ qua các sai phạm của Mai Anh trong quá trình điều trị tại đây; tạo điều kiện cho Mai Anh và các bệnh nhân khác tự do ra vào Viện trái pháp luật.

Ngoài ra, Mai Anh còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án hình phạt tù.

Cơ quan công tố xác định số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Mai Anh đã nhận số tiền rất lớn của nhiều đối tượng, sau đó chuyển một phần cho Trần Văn Trường, Hoàng Tất Thành (Giám định viên pháp y tâm thần, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc) để tác động, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần của các đối tượng này. Số tiền còn lại Mai Anh hưởng lợi cá nhân, trong đó số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự qua việc môi giới hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định là 6 tỷ đồng, số tiền Mai Anh hưởng lợi trong việc môi giới hối lộ là 4,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mai Anh còn có vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc thông tin gian dối về việc có thể tác động với các cơ quan tố tụng, hội đồng giám định tâm thần để cho một số bị cáo được đi giám định tâm thần và kết luận bị bệnh tâm thần để được đi chữa bệnh bắt buộc. Với hành vi này, Mai Anh đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng…