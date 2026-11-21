Trả lời: Theo quy định tại Điều 46 Luật HTX năm 2023, mã số HTX, liên hiệp HTX là mã số được tạo bởi hệ thống thông tin điện tử của cơ quan đăng ký kinh doanh và cấp cho HTX, liên hiệp HTX khi thành lập. Đây là mã số có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định danh tính pháp lý, phục vụ công tác quản lý nhà nước cũng như quá trình thực hiện các giao dịch của HTX, liên hiệp HTX.

Luật HTX năm 2023 quy định, mỗi HTX, liên hiệp HTX chỉ có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho tổ chức khác. Mã số này được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, các thủ tục hành chính và những quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Như vậy, mã số HTX, liên hiệp HTX không đơn thuần là thông tin phục vụ đăng ký thành lập mà còn gắn liền với quá trình hoạt động của tổ chức trong suốt thời gian tồn tại.

Việc cấp một mã số duy nhất giúp cơ quan chức năng nhận diện chính xác từng HTX, liên hiệp HTX, hạn chế tình trạng trùng lặp thông tin trong quá trình quản lý, theo dõi và giải quyết các thủ tục hành chính. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để kết nối, đồng bộ thông tin giữa hệ thống đăng ký kinh doanh với các cơ quan quản lý có liên quan, trong đó có cơ quan thuế.

Đối với HTX, liên hiệp HTX, mã số này có ý nghĩa thiết thực trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ pháp lý như: kê khai, nộp thuế, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký, thực hiện các giao dịch với cơ quan nhà nước và các hoạt động liên quan khác. Việc sử dụng thống nhất một mã số cũng góp phần giảm bớt những vướng mắc phát sinh do sai lệch hoặc không đồng nhất thông tin giữa các loại giấy tờ, hồ sơ.

Có thể hiểu, mã số HTX, liên hiệp HTX là một trong những thông tin định danh quan trọng, gắn với tư cách pháp lý và hoạt động của tổ chức. Vì vậy, trong quá trình hoạt động, HTX cần sử dụng chính xác mã số đã được cấp khi thực hiện các thủ tục, giao dịch và nghĩa vụ theo quy định. Đây cũng là yêu cầu cần thiết để bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong hoạt động của khu vực kinh tế tập thể.