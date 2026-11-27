Bị can Nguyễn Anh Đức (X) tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng. Ảnh Công an TP Hải Phòng.

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Anh Đức (SN 1993, trú tại thôn Hợp Thành, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) về tội “Trốn thuế”. VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Đức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đức giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025. Từ tháng 8/2025, Đức giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life.

Để quảng bá các khóa học do mình tổ chức giảng dạy, Đức thường xuyên đăng video lên mạng xã hội, giới thiệu những kết quả mà học viên được cho là đạt được sau khi tham gia khóa học. Các video thu hút nhiều người theo dõi, trong đó chủ yếu là người trẻ có nhu cầu khởi nghiệp.

Khởi tố “Master Anh Đức” trong vụ trốn thuế từ bán khóa học và sách.

Quá trình kinh doanh, Đức sử dụng 4 tài khoản cá nhân để nhận tiền học phí và tiền bán sách. Cơ quan điều tra bước đầu xác định hơn 7,6 tỉ đồng doanh thu qua các tài khoản này bị bỏ ngoài sổ sách, không được kê khai với cơ quan thuế.

Đầu tháng 11/2026, sau khi nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về các khóa học, Đức chỉ đạo kế toán rà soát và xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng đối với các giao dịch qua tài khoản cá nhân. Theo cơ quan điều tra, việc này nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Kết luận giám định ngày 26/11 xác định số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp bị trốn trong quá trình kinh doanh là hơn 1,2 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng và các hành vi vi phạm khác có liên quan.

Công an TP Hải Phòng đề nghị những người bị thiệt hại liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra tại số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng, hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Thành Trung, Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế, qua số điện thoại 0934 529 130.