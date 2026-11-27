Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh và triệt phá thành công đường dây tội phạm lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân để sản xuất, kinh doanh hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm mang nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng nhằm thu lợi bất chính.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 16 đối tượng, thu giữ 10.000 hộp thuốc giả, hơn 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả cùng nhiều thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả quy mô lớn.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc trên thị trường, tự pha chế, phối trộn, đóng hộp, dán tem, nhãn mác rồi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục đấu tranh, mở rộng, bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm, xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí và sắc bén trong công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu theo các quy chế, hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Vụ án cũng có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm hại lợi ích, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an kịp thời khen thưởng và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, đấu tranh, bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.