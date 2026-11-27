Nguyễn Anh Đức (Master Anh Đức) tại cơ quan điều tra Công an Hải Phòng. Ảnh: CAHP

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hải Phòng đã điều tra về hành vi phạm tội của Master Anh Đức (tên đầy đủ là Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 20/01/1993, cư trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) có dấu hiệu trốn thuế, lừa dối khách hàng.

Nguyễn Anh Đức thường xuyên đăng tải những clip chia sẻ về các thành công của học viên sau khi học các khóa học do Đức tổ chức giảng dạy, để quảng bá. Những clip này thu hút một lượng lớn người quan tâm theo dõi, chủ yếu là giới trẻ đang có nhu cầu khởi nghiệp.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Anh Đức là Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025 và Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life từ tháng 8/2025 đến nay.

Quá trình kinh doanh khóa học và sách, Nguyễn Anh Đức thu tiền học, tiền bán sách vào 4 tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, Nguyễn Anh Đức đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế số tiền là trên 7,6 tỉ đồng.

Đầu tháng 11/2026, sau khi thấy nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về các khóa học, Nguyễn Anh Đức chỉ đạo kế toán kiểm tra, xuất hóa đơn giá trị gia tăng bổ sung đối với các giao dịch vào tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che mắt cơ quan chức năng.

Ngày 26/11/2026, kết luận giám định xác định Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh là trên 1,2 tỉ đồng.

Ngày 27/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Anh Đức về hành vi trốn thuế.

Đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan của Nguyễn Anh Đức, cũng như các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các bị hại liên quan đến vụ việc trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng: 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Điều tra viên Lê Thành Trung, số điện thoại 0934529130 - Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng).

Sách có tác giả là Master Anh Đức.

Nguyễn Anh Đức (Master Anh Đức) là ai? Nguyễn Anh Đức là người xây dựng hình ảnh cá nhân trên không gian mạng là người truyền cảm hứng và dạy các khoá học làm giàu, trong đó từng gây xôn xao dư luận với khóa dạy làm giàu giá 1,5 tỉ. Trên mạng xã hội, Master Anh Đức đăng tải các video chia sẻ về tư duy làm giàu, bí quyết kinh doanh, kiếm tiền và phát triển bản thân với hình ảnh giàu có, cùng lời dạy làm giàu để hút người có nhu cầu khởi nghiệp, lập nghiệp, doanh nhân. Trang Facebook Master Anh Đức (Nguyễn Anh Đức) thu hút 574.000 người theo dõi. Cuối tháng 10/2026, hình ảnh về chương trình đào tạo làm giàu gắn với tên tuổi Master Anh Đức được quảng cáo có giá trị gần 1,5 tỉ đồng đưa ra mức ưu đãi còn 300 triệu đồng nếu đăng ký sớm khiến dư luận xôn xao về mức phí không tưởng.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng