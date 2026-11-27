Toàn cảnh buổi thẩm tra báo cáo kết quả công tác năm 2026 của VKSND TP Quảng Ninh.

Ban Pháp chế HĐND TP Quảng Ninh vừa tổ chức thẩm tra báo cáo kết quả công tác năm 2026 của VKSND TP Quảng Ninh.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND TP Quảng Ninh; Phạm Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Quảng Ninh; Phạm Viết Vượng, Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh; Vũ Đức Ninh, Phó Viện trưởng VKSND thành phố, cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc VKSND thành phố.

Đồng chí Phạm Viết Vượng, Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh, trình bày báo cáo tại buổi thẩm tra.

Trình bày báo cáo, đồng chí Phạm Viết Vượng cho biết, VKSND TP Quảng Ninh đã triển khai kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, của ngành và của thành phố đến VKSND hai cấp. Trong giải quyết án hình sự, Viện kiểm sát tăng cường thực hành quyền công tố, phối hợp với Cơ quan điều tra và Tòa án để bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đúng pháp luật. Theo báo cáo, trong năm không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Trong công tác chuyển đổi số, ngành Kiểm sát Quảng Ninh đã số hóa hơn 2.500 hồ sơ, sử dụng sơ đồ để báo cáo hơn 1.400 hồ sơ và trình chiếu tài liệu tại 192 phiên tòa. Đơn vị cũng hoàn thành số hóa 100% hồ sơ đảng viên, rà soát và chuẩn hóa dữ liệu cán bộ, công chức để liên thông với dữ liệu quốc gia.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND TP Quảng Ninh, phát biểu tại buổi thẩm tra.

Báo cáo cũng ghi nhận kết quả bảo vệ lợi ích cho 44 người yếu thế, thu hồi gần 200.000 m² đất công và hơn 641,7 tỉ đồng từ các khoản nợ thuế, chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Phát biểu tại buổi thẩm tra, đồng chí Nghiêm Xuân Cường ghi nhận kết quả công tác của VKSND TP Quảng Ninh, đồng thời đề nghị đơn vị làm rõ hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mô hình Viện kiểm sát ba cấp và tác động của các mô hình này đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí Phạm Viết Vượng đã trao đổi, giải trình thêm những nội dung đại biểu quan tâm.

Đồng chí Phạm Viết Vượng, Viện trưởng VKSND phát biểu về những nội dung mà đại biểu quan tâm.

Kết thúc buổi làm việc, Ban Pháp chế đề nghị VKSND TP Quảng Ninh làm rõ các kết quả, chỉ tiêu đã đạt được, phân tích những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời bổ sung giải pháp khắc phục trong năm 2027. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp, phòng ngừa oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đẩy mạnh cải cách tư pháp, chuyển đổi số và siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ.