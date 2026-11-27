Tại xã Bắc Hà, chị Nguyễn Thị Hải Yến thường lựa chọn những cửa hàng quen thuộc khi mua sắm các mặt hàng thiết yếu cho gia đình. Tuy nhiên, trước sự đa dạng của hàng hóa và những thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi, việc phân biệt sản phẩm thật, giả không phải lúc nào cũng dễ dàng.

“Hiện nay, hàng hóa rất đa dạng, nhiều sản phẩm giả có mẫu mã giống hàng thật nên người mua khó phân biệt. Qua buổi tuyên truyền tại chợ phiên, được lực lượng quản lý thị trường (QLTT) hướng dẫn cách kiểm tra nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ và nhận biết hàng giả, tôi đã cẩn trọng hơn khi mua sắm”, chị Yến chia sẻ.

Hàng giả, hàng kém chất lượng gây thiệt hại về kinh tế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng. Đáng chú ý, hoạt động vi phạm diễn ra tại các khu vực trung tâm, chợ truyền thống, len lỏi trên môi trường thương mại điện tử. Các hành vi phổ biến gồm kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Riêng trong tháng 11, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 10 hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử phạt hơn 59 triệu đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy hơn 23 triệu đồng.

Mặc dù công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được triển khai thường xuyên, quyết liệt nhưng xử lý vi phạm chỉ là một giải pháp, quan trọng hơn là người tiêu dùng phải nhận diện được nguy cơ, biết cách lựa chọn hàng hóa và chủ động phản ánh khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Xác định rõ điều đó, Chi cục QLTT tỉnh đã chú trọng kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng nhận biết hàng thật, hàng giả cho thương nhân và người tiêu dùng. Từ đầu năm đến nay, chi cục đã tổ chức 12 cuộc tuyên truyền về phân biệt hàng thật, hàng giả.

Nội dung tuyên truyền tập trung giúp người dân nhận biết dấu hiệu bất thường trên bao bì, nhãn mác, kiểm tra thông tin sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ và nâng cao cảnh giác trước những mặt hàng có giá bán thấp bất thường.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền tập trung, các đội QLTT còn lồng ghép phổ biến kiến thức pháp luật trong quá trình kiểm tra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; vận động các hộ kinh doanh không buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cách làm này góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, tiểu thương, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh.

Theo ông Trần Văn Chiến - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh, việc kết hợp kiểm tra, xử lý với tuyên truyền, hướng dẫn là giải pháp cần tiếp tục được duy trì. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, giúp người tiêu dùng chủ động phòng tránh, không tiếp tay cho hoạt động buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tuy nhiên, việc nhận diện hàng giả hiện nay vẫn là thách thức đối với không ít người tiêu dùng. Người dân cần kết hợp kiểm tra nhãn hàng hóa, thông tin nhà sản xuất, đơn vị chịu trách nhiệm, hạn sử dụng, dấu hiệu nhận biết của thương hiệu; ưu tiên mua hàng tại những cơ sở có địa chỉ rõ ràng, có hóa đơn, chứng từ và thông tin nguồn gốc minh bạch.

Với những sản phẩm có dấu hiệu nghi vấn, cần tìm hiểu thông tin từ đơn vị sản xuất hoặc cơ quan chức năng, không nên chỉ căn cứ vào giá bán hay hình thức bao bì để đưa ra lựa chọn.

Đặc biệt, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển, việc mua bán hàng hóa trên các nền tảng trực tuyến cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về kỹ năng tiêu dùng an toàn. Người mua cần tìm hiểu kỹ thông tin người bán, đánh giá sản phẩm, chính sách đổi trả, cảnh giác với quảng cáo sai sự thật và những lời chào mời hàng hiệu với giá rẻ bất thường.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không thể chỉ trông chờ vào hoạt động kiểm tra của lực lượng chức năng. Khi người dân có kiến thức, biết lựa chọn và kiên quyết nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng, thị trường sẽ có thêm “sức đề kháng” trước những hành vi gian lận thương mại. Đây cũng là nền tảng để xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.