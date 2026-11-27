Đế chế web lậu - Phần 2: Giải mã vỏ bọc miễn phí
Những trận bóng đá miễn phí trên Xôi Lạc TV thực chất là “vỏ bọc” cho một mạng lưới quảng cáo cá cược trực tuyến, thu lợi bất chính hơn 133 tỷ đồng. Những thủ đoạn tinh vi và hành trình đấu tranh, bóc gỡ đường dây này sẽ được hé lộ trong chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát” với chủ đề “Đế chế web lậu - Phần 2: Giải mã vỏ bọc miễn phí”.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/ho-so-cong-to-kiem-sat/de-che-web-lau-phan-2-giai-ma-vo-boc-mien-phi-28276.html