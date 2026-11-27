Trả lời phóng viên tại buổi gặp gỡ báo chí về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới hôm 26/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết đã ghi nhận phản ánh người Việt Nam ở nước ngoài trở về nước nhưng sau đó bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành các nghĩa vụ về thuế.

Thông qua trao đổi với các cơ quan chức năng, bà Hằng cho biết lý do chủ yếu khiến kiều bào bị tạm hoãn xuất cảnh là chưa tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi chuyển ra nước ngoài sinh sống, thậm chí có trường hợp bị mạo danh đứng tên thành lập doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khuyến nghị kiều bào chủ động kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế và thông tin doanh nghiệp trước khi về nước dịp Tết để tránh phát sinh vướng mắc.

Để tránh phát sinh các vướng mắc khi trở về Việt Nam dịp Tết Nguyên đán tới đây, bà Hằng khuyến nghị kiều bào kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế và thông tin doanh nghiệp qua các kênh chính thức của cơ quan thuế trước khi về nước, chẳng hạn như eTax Mobile.

Trường hợp phát hiện thông tin chưa chính xác, bà con phải sớm liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh và xử lý.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết, thời gian qua, trên cơ sở nhu cầu của kiều bào, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức một số chương trình phổ biến pháp luật tại những cộng đồng có đông người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống và thường xuyên có liên hệ với trong nước, như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp kiều bào chủ động cập nhật, tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nước sở tại.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao đã yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thiết lập đường dây nóng bảo hộ công dân. Khi cần hỗ trợ, kiều bào có thể liên hệ với các cơ quan đại diện để được cung cấp thông tin, hướng dẫn, qua đó hạn chế những vướng mắc không đáng có trong quá trình về nước và xuất cảnh.