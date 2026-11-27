Trong tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, việc tổ chức thực thi chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy. Nếu trước đây, các quy định chủ yếu tập trung vào chế độ trợ cấp, hỗ trợ trực tiếp mang tính bảo đảm an sinh, thì ở giai đoạn hiện nay, trọng tâm của công tác theo dõi thi hành pháp luật là đánh giá mức độ thẩm thấu của các cơ chế khuyến khích sản xuất, tạo sinh kế bền vững và phát huy nội lực của chính đối tượng thụ hưởng.

Nhìn từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nhân CCB tại tỉnh Cà Mau giai đoạn 2020-2025 và lộ trình thành lập Hội Doanh nhân CCB tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 có thể nhận diện rõ những chuyển động tích cực cũng như những vướng mắc về thể chế cần tiếp tục khơi thông để chính sách người có công thực sự đi vào chiều sâu cuộc sống.

Vướng mắc khi đưa chính sách ưu đãi vào thực tế

Thực tiễn 5 năm qua tại địa phương cho thấy, khi các chủ trương, chính sách khuyến khích người có công phát triển kinh tế gặp đúng những “hạt nhân” dám nghĩ, dám làm, hiệu quả mang lại không chỉ dừng ở việc cải thiện đời sống gia đình, mà còn tạo sức lan toả lớn cho cộng đồng.

Tại tỉnh Cà Mau trước đây, Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân CCB được thành lập từ ngày 1/7/2020 (phát triển từ 42 lên 49 thành viên), hoạt động đa dạng lĩnh vực, từ sản xuất hàng composite, cơ khí, chế biến thuỷ sản, nuôi tôm công nghệ cao đến sản xuất đặc sản địa phương theo hướng kinh tế xanh, tạo việc làm ổn định cho 281 lao động.

Cùng thời điểm, tại tỉnh Bạc Liêu cũ, mô hình CLB CCB sản xuất kinh doanh được tổ chức chặt chẽ theo 3 cấp từ tỉnh đến cơ sở, tập hợp 257 thành viên gồm 8 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã (HTX), 7 trang trại, 89 gia trại và 148 hộ kinh doanh.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển và nguồn lực được mở rộng đáng kể. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 6 công ty, 4 doanh nghiệp, 14 HTX, 3 tổ hợp tác sản xuất và 93 cơ sở, mô hình hộ sản xuất, kinh doanh do hội viên CCB làm chủ hoặc trực tiếp tham gia quản lý.

Dẫu vậy, dưới góc độ theo dõi thi hành pháp luật, chính quá trình vận hành các mô hình này lại bộc lộ khoảng cách nhất định giữa quy định trên văn bản với khả năng tiếp cận thực tế tại cơ sở.

Mô hình trồng màu của gia đình CCB Trần Văn Sửu (ấp Láng Tượng, xã Hưng Mỹ) đem lại lợi nhuận trên 8 triệu đồng mỗi tháng.

Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh được hưởng nhiều chính sách ưu đãi thiết thực như: hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp; ưu tiên giao đất, cho thuê đất, mặt nước để sản xuất, kinh doanh. Song song đó, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 cùng Luật HTX năm 2023 cũng thiết lập hàng loạt cơ chế hỗ trợ về tín dụng, mặt bằng sản xuất, chuyển giao công nghệ và xúc tiến thương mại.

Tuy nhiên, thực tiễn tại Cà Mau, phần lớn cơ sở sản xuất của hội viên CCB lại có quy mô nhỏ, siêu nhỏ hoặc dừng ở kinh tế hộ gia đình. Việc hoạt động dưới mô hình CLB tự nguyện, chưa có tư cách pháp nhân, chưa có bộ máy chuyên trách ổn định đã khiến tổ chức này thiếu cơ sở pháp lý để đứng ra làm đầu mối đại diện, kết nối hội viên tiếp cận đồng bộ các gói chính sách của Nhà nước. Bên cạnh đó, hạn chế về năng lực quản trị, chuyển đổi số và sự am hiểu pháp luật chuyên ngành của một bộ phận chủ cơ sở cũng làm giảm khả năng thụ hưởng chính sách.

Xác lập tư cách pháp nhân để khơi thông “điểm nghẽn”

Chia sẻ về việc thành lập Hội Doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau, ông Mai Sáu, Chủ tịch hội, cho rằng đây bước chuyển rất quan trọng.

Theo quy định, Hội Doanh nhân CCB tỉnh khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập sẽ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật. Sự ra đời của tổ chức hội không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mở rộng quy mô tập hợp sau hợp nhất, mà cốt lõi là tạo lập một thiết chế đại diện hợp pháp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên là doanh nhân CCB, cựu quân nhân và người có công trên địa bàn.

Khi có tư cách pháp nhân đầy đủ, hội có quyền tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định; đồng thời thực hiện vai trò phản ánh, kiến nghị trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực thi chính sách ở cơ sở.

Hội Doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 12/11/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ mô hình CLB sang tổ chức hội có tư cách pháp lý. (Ảnh: Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội).

Ông Mai Sáu, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: Trong Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031, công tác hỗ trợ thi hành pháp luật đã được cụ thể hoá thành những giải pháp sát với yêu cầu thực tiễn. Thay vì để các doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh "tự bơi" giữa hệ thống quy định mới, hội chủ trương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng và cơ sở đào tạo để mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, tài chính, thuế, pháp luật lao động, sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử và an toàn thực phẩm.

Trong bối cảnh thị trường đòi hỏi khắt khe về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá và các quy định về phòng cháy chữa cháy, nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, việc trang bị kiến thức pháp lý bài bản chính là "lá chắn" bảo vệ người có công làm kinh tế bền vững, phòng ngừa các rủi ro pháp lý.

Cùng với đó, nhiệm vụ phản ánh, kiến nghị nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên được xác định là trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ. Thông qua việc xây dựng kênh thông tin số thống nhất và chuẩn hoá dữ liệu hội viên toàn tỉnh, Ban Chấp hành hội sẽ thường xuyên tổng hợp những rào cản về thủ tục hành chính, tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, quy hoạch vùng nguyên liệu hay chính sách đất đai để kiến nghị cơ quan quản lý kịp thời tháo gỡ.

"Kênh thông tin hai chiều này vừa giúp đưa các chính sách mới về ưu đãi người có công, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP đến đúng địa chỉ cần thiết, vừa cung cấp dữ liệu thực tiễn khách quan để chính quyền địa phương rà soát, điều chỉnh khâu tổ chức thực hiện sao cho sát với nhu cầu thực tế của người dân", ông Mai Sáu, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau, khẳng định.

Lan toả trách nhiệm xã hội và nghĩa tình đồng đội

Đáng trân trọng hơn, quá trình thực thi chính sách người có công tại Cà Mau không mang tính thụ hưởng một chiều, mà còn được bồi đắp bằng tinh thần trách nhiệm xã hội và nghĩa tình đồng đội bền chặt.

Trong nhiệm kỳ qua, dù đối mặt nhiều biến động thị trường, các thành viên CLB vẫn đóng góp hơn 5 tỷ đồng cho công tác đền ơn đáp nghĩa, trên 1,2 tỷ đồng vào quỹ phòng, chống thiên tai, trao 515 suất quà, hỗ trợ vốn không tính lãi cho hội viên nghèo phát triển kinh tế và chung tay xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, tinh thần ấy tiếp tục được nâng tầm khi hội gắn mục tiêu liên kết chuỗi giá trị trong các lĩnh vực thế mạnh (thuỷ sản, nông nghiệp, du lịch, năng lượng tái tạo) với việc ưu tiên tạo việc làm cho CCB, cựu quân nhân, con em gia đình chính sách và người lao động tại địa phương.

Hội viên Hội CCB xã Hưng Mỹ tích cực thực hiện mô hình trồng hàng rào cây xanh, chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Có thể thấy, từ những mô hình kinh tế phân tán ở giai đoạn trước đến việc chính thức thành lập và kiện toàn tổ chức Hội Doanh nhân CCB tỉnh Cà Mau trong nhiệm kỳ 2026-2031 là một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hoá chính sách đối với người có công.

Nền tảng tổ chức vững chắc này sẽ là đòn bẩy, là tiền đề để lực lượng doanh nhân CCB tiếp tục đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà trong giai đoạn mới./.