Chuyển nhầm tiền, bị ngân hàng trích thu nợ thẻ tín dụng

Ngày 17/1/2022, ông Hoàng Trọng Q. (TPHCM) thực hiện giao dịch chuyển 450 triệu đồng từ tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Q. sang tài khoản của ông Lê Anh V. tại Ngân hàng TMCP K.

Trước đó, năm 2020, ông Q. từng nhờ ông V. làm bằng lái ô tô và đã chuyển tiền vào tài khoản của người này. Do số tài khoản được lưu trong danh bạ ứng dụng Internet banking, khi thực hiện giao dịch, ông Q. định chuyển tiền cho một người tên Lê Trọng T. nhưng ứng dụng lại hiển thị thông tin người nhận là Lê Anh V.

Sau khi gọi điện hỏi ông T. và biết người này chưa nhận được tiền, ông Q. kiểm tra lại giao dịch, phát hiện đã chuyển nhầm 450 triệu đồng vào tài khoản của ông V.

Ngay sau đó, ông Q. thông báo cho ngân hàng nơi mình mở tài khoản để đề nghị tra soát, gửi văn bản đến ngân hàng đề nghị ngăn chặn, hỗ trợ thu hồi tiền. Ngày 18/1/2022, ngân hàng này gửi văn bản đến Ngân hàng K. đề nghị hỗ trợ hoàn trả khoản tiền chuyển nhầm.

Tuy nhiên, Ngân hàng K. cho biết đã liên hệ với khách hàng nhận tiền nhiều lần nhưng không được. Do đó, ngân hàng không có căn cứ để hỗ trợ thu hồi tiền từ tài khoản của ông V. để hoàn trả cho ông Q.

Người đàn ông ở TPHCM chuyển nhầm 450 triệu đồng rồi bị ngân hàng trích trả nợ thẻ tín dụng của người khác. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Sau đó, ông Q. trình báo sự việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3, TPHCM. Theo thông báo ngày 31/1/2023 của cơ quan công an, việc ông Q. chuyển nhầm 450 triệu đồng vào tài khoản ông V. có cơ sở xác định. Tuy nhiên, một phần số tiền này đã bị Ngân hàng K. trích thu nợ thẻ tín dụng của ông V.

Quá trình giải quyết vụ án, xác định số tiền bị ngân hàng trích thu là hơn 120,8 triệu đồng, ông Q. thay đổi yêu cầu khởi kiện. Ông đề nghị Ngân hàng K. hoàn trả khoản tiền đã trích thu nợ và buộc ông V. trả lại số tiền còn lại trong tài khoản là hơn 329,1 triệu đồng.

Trong khi đó, đại diện ngân hàng cho biết khi ông V. mở thẻ tín dụng vào tháng 4/2019, hai bên đã thỏa thuận cho phép hệ thống tự động trích tiền từ tài khoản để thu nợ. Vì vậy, khi tiền vào tài khoản ngày 17/1/2022, hệ thống đã tự động thu khoản nợ thẻ của ông V. Trong quá trình xét xử sơ thẩm, ông V. không tham gia tố tụng.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11/3/2024, TAND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Q.

Tòa buộc Ngân hàng K. trả lại cho ông Q. hơn 120,8 triệu đồng đã trích thu nợ thẻ tín dụng của ông V. Đồng thời, ông V. có trách nhiệm hoàn trả hơn 329,1 triệu đồng còn lại trong tài khoản cho ông Q.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, Ngân hàng K. kháng cáo.

Vì sao cấp phúc thẩm bác yêu cầu đòi tiền?

Tại phiên phúc thẩm, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương cho rằng hồ sơ đủ căn cứ xác định giao dịch phát sinh do nhầm lẫn. Việc ứng dụng hiển thị tên và số tài khoản đã lưu phù hợp với lời trình bày của ông Q. về quá trình chuyển tiền.

Cùng với đó, việc ngân hàng từ chối tự chuyển trả khi chưa liên hệ được với chủ tài khoản là có cơ sở. Tuy nhiên, đối với số tiền hơn 120,8 triệu đồng đã trích thu nợ, đại diện viện kiểm sát cho rằng đây là tiền của ông Q. chuyển nhầm, nên ngân hàng phải hoàn trả.

Viện kiểm sát cũng đề nghị xác định ông V. là bị đơn, còn ngân hàng tham gia vụ án với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Sau khi nghiên cứu tài liệu trong hồ sơ, kết quả tranh luận và ý kiến của đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương, TAND tỉnh Bình Dương nhận định có căn cứ xác định ông Q. đã chuyển nhầm 450 triệu đồng vào tài khoản của ông V.

Tòa dẫn quy định tại Điều 579 Bộ luật Dân sự năm 2015, người chiếm hữu, sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu hoặc người có quyền đối với tài sản đó.

Do vậy, ông V. có nghĩa vụ hoàn trả số tiền đã nhận nhầm. Tuy nhiên, tòa xác định Ngân hàng K. không phải là bên chiếm giữ số tiền của ông Q. mà ông V. mới là chủ tài khoản và là người đang chiếm giữ khoản tiền chuyển nhầm.

Đối với hơn 120,8 triệu đồng ngân hàng đã trích thu nợ, tòa nhận định việc này được thực hiện tự động ngay trong ngày 17/1/2022, trước khi Ngân hàng K. nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ thu hồi tiền chuyển nhầm từ ngân hàng nơi ông Q. mở tài khoản.

Tại thời điểm trích thu, ngân hàng không biết ông Q. đã chuyển nhầm tiền và cũng không thể biết nguồn tiền chuyển vào tài khoản của ông V. là của ai. Việc trích thu được thực hiện theo thỏa thuận giữa ngân hàng với ông V. trong hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng.

Vì vậy, tòa cho rằng yêu cầu khởi kiện của ông Q. đối với Ngân hàng K. là không đúng. Ngân hàng không phải bị đơn trong vụ án mà chỉ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Người bị kiện đúng phải là ông V.

Tòa phúc thẩm cũng chỉ ra rằng bản án sơ thẩm chưa có kiến nghị cơ quan công an hủy lệnh phong tỏa số tiền trong tài khoản của ông V. để giải tỏa số tiền hơn 329,8 triệu đồng khi thi hành án. Đồng thời, bản án chưa tuyên rõ ngân hàng có nghĩa vụ trích tiền từ tài khoản của ông V. để chuyển trả cho ông Q., có thể gây khó khăn trong quá trình thi hành án.

Từ các nhận định trên, HĐXX chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng K, sửa bản án sơ thẩm. Phần quyết định của bản án phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Q về tranh chấp đòi tài sản đối với cả Ngân hàng K và ông V.

(Bài viết dựa trên Bản án số 393/2024/DS-PT ngày 2/8/2024 của TAND tỉnh Bình Dương).