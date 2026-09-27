Hoàng Đức dầm mưa với đội dự bị

Tối 27/9, tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên sau trận gặp Philippines. Ông Kim cho nhóm dự bị ở trận gặp Philippines ra sân khởi động trước dưới mưa, trong khi nhóm chính thức dãn cơ bên trong.

Thời tiết tại Bandung tối nay có mưa lớn, ảnh hưởng không nhỏ tới buổi tập của đội tuyển Việt Nam.

Đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức là gương mặt đáng chú ý nhất trong buổi tập. Anh dính chấn thương lúc còn ở CLB và đã tập riêng nhiều buổi khi lên tuyển, không thể dự trận mở màn với Philippines.

Đến nay, Đức đã trở lại tập theo giáo án chung cùng toàn đội. Tuy nhiên, khả năng ra sân của anh trước Thái Lan vào ngày 29/9 tới vẫn bỏ ngỏ.

Nhóm dự bị của tuyển Việt Nam phần lớn là cầu thủ nội. Nguyễn Tài Lộc là cái tên mang dòng máu ngoại hiếm hoi.

Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng tới cầu thủ mà còn gây khó khăn cho các phóng viên theo chân tuyển Việt Nam tới Bandung tác nghiệp.

HLV Kim trực tiếp xuống sân chỉ đạo nhóm cầu thủ dự bị.

Trong lúc nhóm dự bị tập ngoài sân, nhóm chính thức dãn cơ trong phòng thay đồ và sẽ ra sân tập sau.

Tuyển Việt Nam sẽ còn một buổi tập nữa vào ngày mai trước khi gặp Thái Lan hôm 29/9. Sau lượt mở màn, tuyển Thái Lan và Việt Nam cùng có 3 điểm. Thái Lan dẫn đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +1).

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines Tối 26/9, Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.

Minh Chiến