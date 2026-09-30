Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc thể hiện sức mạnh tuyệt đối, giành vé vào bán kết ASIAD 2026

Ngày 30/9, tại Aichi Sky Expo ở Tokoname (Nhật Bản), đội tuyển Hàn Quốc đã lần lượt vượt qua Đài Loan, Ấn Độ và Hồng Kông để giành vé vào chơi trận bán kết ASIAD 2026 bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Với những tuyển thủ hàng đầu như Zeus, Faker, Canyon, Gumayusi và Keria, đại diện đến từ "xứ sở kim chi" không có để có được chiến thắng dễ dàng ở cả cả ba trận đấu.

Bước vào lượt trận đầu tiên, đội tuyển Hàn Quốc có được sự khởi đầu thuận lợi trước Đài Loan. Với những lựa chọn ở đội hình với các vị tướng gồm Olaf, Vi, Akali, Jhin và Alistar. Đại diện xứ kim chi nhanh chóng tạo lợi thế ở các khu vực đường, đặc biệt tại đường giữa và đường trên.

Ở đường giữa, tuyển thủ Hàn Quốc Zeka (Kim Geon-woo) sử dụng Akali và có pha trao đổi mạng với HongQ bên phía Đài Loan. Tại đường trên, Zeus (Choi Woo-je) tiếp tục tạo lợi thế khi dùng Olaf hạ gục đối thủ và phá trụ đầu tiên. Hàn Quốc sau đó nới rộng cách biệt nhờ chiến thắng trong pha giao tranh tại mục tiêu Void Larva, qua đó hạ gục toàn bộ đội hình Đài Loan và tạo khoảng cách khoảng 4.000 vàng.

Phút 23, Hàn Quốc kiểm soát Baron thành công trước khi đẩy thẳng vào căn cứ đội tuyển Đài Loan. Với lợi thế lớn, đại diện xứ kim chi nhanh chóng phá hủy trụ bảo vệ nhà chính của đối thủ ở phút 25, mang về chiến thắng đầu tiên tại lượt trận mở màn.

Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc đánh bại Đài Loan trong trận mở màn vòng bảng

Bước sang trận thứ hai, Hàn Quốc tiếp tục thể hiện sự áp đảo khi gặp đội tuyển Ấn Độ. Mặc dù tuyển thủ đường giữa Hàn Quốc Faker (Lee Sang-hyeok) từng bị hạ gục trong một tình huống triển khai tấn công của Ấn Độ.

Dẫu vậy, đại diện xứ kim chi vẫn duy trì thế trận áp đảo. Phía đường dưới, xạ thủ Gumayusi (Lee Min-hyeong) sử dụng Lucian, phối hợp cùng hỗ trợ Keria (Ryu Min-seok) liên tục gây sức ép và tạo lợi thế cho Hàn Quốc. Khi cách biệt được nới lên khoảng 4.000 vàng, Hàn Quốc từng bước phá hủy các công trình phòng thủ ở đường dưới trước khi tiến vào căn cứ đối phương. Ấn Độ không thể tạo ra bất ngờ và phải nhận thất bại chỉ sau 18 phút.

Hàn Quốc thắng nhanh Ấn Độ, tiếp tục duy trì mạch toàn thắng

Tại trận đấu cuối cùng, Hàn Quốc có trận đối đầu tranh ngôi nhất bảng với một ứng cử viên vô địch khác là Hồng Kông. Đội tuyển này gây bất ngờ khi thay đổi vị trí của YSKM và 1xn, trong đó YSKM xuống đường dưới còn 1xn thi đấu ở đường trên. Thế nhưng, cách bố trí này không giúp họ tạo ra khác biệt trước Hàn Quốc.

Ngay tại đường giữa, tuyển thủ đi rừng Hàn Quốc Canyon (Kim Geon-bu) liên tục có những pha gank hiệu quả, giúp đồng đội tạo lợi thế. Chỉ sau 14 phút, Hàn Quốc đã dẫn Hồng Kông 10-2, đồng thời kiểm soát phần lớn mục tiêu quan trọng trên bản đồ.

Sau khi kiểm soát thành công Baron, Hàn Quốc tận dụng lợi thế để tổ chức đợt tấn công quyết định vào căn cứ Hồng Kông. Trụ nhà chính của đối thủ bị phá hủy ở phút 22, giúp đại diện xứ kim chi khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng.

Đội tuyển Liên Minh Hàn Quốc toàn thắng vòng bảng và giành tấm vé vào chơi trận bán kết

Với kết quả này, Hàn Quốc đứng đầu bảng B và sẽ chạm trán Ả Rập Xê Út ở bán kết. Đài Loan giành vị trí thứ hai sau khi đánh bại Hồng Kông và Ấn Độ, qua đó cùng Hàn Quốc giành quyền đi tiếp. Còn tại bảng A, Việt Nam cũng kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng và đứng đầu bảng. Ả Rập Xê Út xếp thứ hai, qua đó tạo nên cặp bán kết với Hàn Quốc.

Hàn Quốc sẽ gặp Ả Rập Xê Út tại trận bán kết trong khuôn khổ ASIAD 2026

Thành tích ấn tượng tại vòng bảng giúp Hàn Quốc duy trì vị thế của một trong những đội tuyển đáng chú ý tại nội dung Liên Minh Huyền Thoại ở ASIAD 2026. Đại diện xứ kim chi sẽ hướng tới chiến thắng tiếp theo trong cuộc đối đầu với Ả Rập Xê Út tại bán kết.