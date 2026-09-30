Asiad 20: Nguyễn Tuấn Anh đánh dưới chuẩn, tuyển golf nam Việt Nam xếp T9

Ngày 30/9, môn golf Asiad 20 bước vào tranh tài tại Nhật Bản. Ở nội dung đồng đội nam, đội tuyển Việt Nam đạt tổng điểm even par, tạm đứng T9 trong số 21 quốc gia tham dự.

Nguyễn Tuấn Anh là điểm sáng của đội tuyển khi hoàn thành vòng đấu với 69 gậy, thấp hơn chuẩn một gậy. Xuất phát từ hố 10, golfer 17 tuổi ghi 5 birdie nhưng mắc 4 bogey, qua đó tạm xếp T13 cá nhân, kém nhóm dẫn đầu 4 gậy.

Nguyễn Anh Minh đánh 71 gậy (+1), còn Lê Khánh Hưng hoàn thành vòng đấu với 77 gậy (+6). Theo thể thức tính tổng điểm của hai golfer có kết quả tốt nhất, thành tích của Tuấn Anh và Anh Minh được tính vào điểm đồng đội Việt Nam.

Đội chủ nhà Nhật Bản dẫn đầu nội dung đồng đội nam với -9 gậy. Hàn Quốc và Trung Quốc cùng xếp T2 với -7 gậy. Trên bảng cá nhân, Wang Wei-hsuan (Đài Bắc Trung Hoa) và Higa Kazuki (Nhật Bản) chia sẻ vị trí dẫn đầu với cùng thành tích -5 gậy. Việt Nam hiện kém nhóm T2 bảy gậy, trong khi giải còn ba vòng đấu.

Ở nội dung đồng đội nữ, Việt Nam tạm xếp T10 trong số 14 quốc gia với tổng thành tích +5 gậy. Anna Lê là golfer có kết quả tốt nhất đội khi đánh 72 gậy (+2); Nguyễn Khánh Linh đạt 73 gậy (+3).

Singapore dẫn đầu đồng đội nữ với -8 gậy. Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan cùng đứng T2 với -5 gậy. Ở bảng cá nhân, Tan Shannon Xuan Yin (Singapore) tạm dẫn đầu với -7 gậy. Nhóm xếp sau cùng đạt -4 gậy, trong đó có Sharath Ups Pranavi và Yin Ruoning.