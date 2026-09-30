Nhật Bản, Hàn Quốc tạo chung kết trong mơ tại ASIAD

U21 Nhật Bản kiểm soát 66% thời lượng bóng và tung 24 cú sút trong 120 phút nhưng phải chờ tới loạt luân lưu để giành vé đi tiếp.

Nhật Bản phải đi con đường dài nhất để giành vé chung kết tối 30/9. Đội chủ nhà bị Uzbekistan dẫn từ phút 8, chỉ gỡ hòa khi thời gian thi đấu chính thức còn hai phút rồi trải qua 120 phút trước khi phân định thắng thua bằng loạt luân lưu.

Điều đáng chú ý là HLV Go Oiwa thay toàn bộ 11 cầu thủ đá chính so với trận tứ kết thắng CHDCND Triều Tiên 1-0. Nhật Bản sử dụng đội hình U21 tại giải dành cho lứa U23, nhưng vẫn đặt mục tiêu giành HCV trên sân nhà.

Sự xáo trộn khiến Nhật Bản nhập cuộc không tốt. Phút 8, Sardorbek Bakhromov kết thúc pha phối hợp nhanh của Uzbekistan bằng cú dứt điểm trong vùng cấm, đưa đội khách vượt lên. Trong 40 phút đầu, Nhật Bản thậm chí chưa có cú sút nào, trong khi Uzbekistan đã tung ra 5 lần dứt điểm.

Sau giờ nghỉ, thế trận đổi hẳn. Nhật Bản đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục đưa bóng vào hai biên. Yokoyama Yume, Michiwaki Yutaka và Ishibashi Sena lần lượt có cơ hội, nhưng thủ môn Samandar Muratbaev cùng hàng thủ Uzbekistan đứng vững trong phần lớn hiệp hai.

Sức ép cuối cùng cũng mang lại bàn gỡ ở phút 88. Từ quả tạt bên trái của Kosugi Keita, Ishibashi chọn vị trí tốt rồi đánh đầu vào góc cao, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Nhật Bản sẽ gặp Hàn Quốc trong trận tranh HCV bóng đá nam ASIAD 20 ngày 3/10.

Nhật Bản tiếp tục làm chủ phần lớn hai hiệp phụ. Oiwa cùng các học trò kết thúc 120 phút với 66% thời lượng kiểm soát bóng, tung 24 cú sút so với 11 của Uzbekistan và thực hiện 897 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 87,3%. Dù vậy, bàn thắng thứ hai không đến và trận đấu phải bước vào loạt luân lưu.

Loạt sút kéo dài tới lượt thứ 10. Nhật Bản đá hỏng một lần ở lượt thứ tư, nhưng Uzbekistan cũng bỏ lỡ lượt thứ hai. Sau khi hai đội liên tục thực hiện thành công các lượt tiếp theo, Kosugi ghi bàn ở lượt thứ 10 trước khi Khushvaqtov đá hỏng cú quyết định của Uzbekistan. Nhật Bản thắng 9-8 và giành vé vào chung kết.

Đối thủ của Nhật Bản ở trận tranh HCV là Hàn Quốc. Nhà đương kim vô địch trước đó ngược dòng thắng Trung Quốc 2-1 nhờ các bàn của Lee Young-jun và Bae Jun-ho, qua đó lần thứ tư liên tiếp góp mặt ở chung kết ASIAD.

Trận chung kết diễn ra ngày 3/10 tại Toyota Stadium. Với Nhật Bản, chiến thắng trước Uzbekistan không chỉ đưa họ tới trận tranh HCV mà còn cho thấy chiều sâu đáng kể của đội hình, khi một đội hình xuất phát hoàn toàn mới vẫn đủ sức trở lại sau khi bị dẫn và chịu sức ép của một trận bán kết kéo dài 120 phút.