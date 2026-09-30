Đội tuyển Việt Nam còn mục tiêu gì ở FIFA ASEAN Cup 2026?

Sau khoảng 3 giờ di chuyển bằng xe buýt từ Bandung, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Jakarta (Indonesia) trong chiều 30-9, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan.

Các thành viên đội tuyển Việt Nam có mặt tại Jakarta để chuẩn bị cho trận gặp Pakistan. Ảnh: VFF

Ngay sau khi tới Jakarta, đội tuyển Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú và bước vào thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sau hành trình di chuyển.

Trước đó, lãnh đội Nguyễn Anh Tuấn đã sớm di chuyển tới Jakarta để làm việc với khách sạn về chương trình hoạt động của đội tuyển Việt Nam, đồng thời hoàn tất trước các thủ tục nhận phòng. Nhờ đó, khi đội tuyển Việt Nam tới nơi, các cầu thủ không phải mất thời gian chờ đợi và có thể nhanh chóng ổn định phòng nghỉ, tập trung cho việc hồi phục thể trạng.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều 1-10 để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2-10.

Sau trận thua đội tuyển Thái Lan 0-2, đội tuyển Việt Nam đã hết cơ hội vào chung kết, bởi theo điều lệ chỉ có đội nhất bảng mới giành quyền đi tiếp. Dù vậy, theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn mục tiêu hướng tới là bảo toàn vị trí nhì bảng để giành quyền thi đấu trận tranh hạng ba với đội nhì bảng A (Indonesia hoặc Malaysia).