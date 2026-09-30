Tuyển Việt Nam mất thêm một tiền đạo tại FIFA ASEAN Cup 2026

Theo VFF, mẹ tiền đạo Phạm Gia Hưng lâm trọng bệnh do tuổi cao, sức yếu. Ngay sau khi hay tin, lãnh đạo Liên đoàn, ban huấn luyện cùng toàn thể thành viên đội tuyển đã gửi lời chia sẻ, động viên, đồng thời hỗ trợ tối đa thủ tục để chân sút này trở về Việt Nam ngay trong ngày 30/9.

Phạm Gia Hưng chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 để trở về nước vì lý do gia đình. Ảnh: VFF

Sự cảm thông và hậu thuẫn kịp thời từ VFF giúp Gia Hưng sớm có mặt bên gia đình trong thời khắc khó khăn. Tuy nhiên, việc chia tay tiền đạo này cũng để lại khoảng trống không nhỏ trong tính toán chiến thuật của ban huấn luyện ở chặng cuối chiến dịch.

Sự vắng mặt bất ngờ của Gia Hưng khiến hàng công của đội tuyển Việt Nam rơi vào tình cảnh báo động. Trước đó, tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son cũng đã phải sớm nói lời chia tay giải đấu vì chấn thương dính phải ở trận mở màn gặp Philippines.

Việc mất liên tiếp hai lựa chọn chất lượng trên hàng công khiến quân số sẵn sàng thi đấu của tuyển Việt Nam giảm xuống chỉ còn 21 cầu thủ. Điều này buộc HLV Kim Sang-sik phải xoay xở với nguồn nhân lực hạn hẹp, đồng thời gấp rút thử nghiệm những phương án thay thế trên tuyến đầu.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận vừa qua buộc tuyển Việt Nam phải tập trung tối đa cho cuộc đọ sức mang tính then chốt với Pakistan vào ngày 2/10. Dù tổn thất lực lượng nặng nề, đại diện áo đỏ vẫn quyết tâm giành trọn 3 điểm để bảo toàn vị trí thứ hai bảng B, qua đó sở hữu tấm vé bước tiếp vào vòng trong.

Đội tuyển Việt Nam gặp tổn thất lớn về mặt lực lượng trước trận đấu cuối cùng tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Giữa bối cảnh bão nhân sự bủa vây, bản lĩnh cầm quân của HLV Kim Sang-sik cùng tinh thần đoàn kết của toàn đội sẽ là điểm tựa quyết định để tuyển Việt Nam vượt qua sóng gió, hoàn thành mục tiêu tại FIFA ASEAN Cup 2026.