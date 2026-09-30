HLV Jorge Jesus tự làm khó mình với Ronaldo

HLV Jorge Jesus có đủ lý do để không sử dụng Cristiano Ronaldo trước Na Uy. Gonçalo Ramos chơi tốt, ghi bàn và còn có thêm một pha lập công bị từ chối, trong khi Bồ Đào Nha dẫn 2-1 ở giai đoạn cuối và không nhất thiết phải thay đổi hàng công.

Giữ Ronaldo trên ghế dự bị vì thế không phải quyết định khó hiểu. HLV trưởng có quyền thay đổi kế hoạch theo diễn biến thực tế, nhất là khi những cầu thủ đang có mặt trên sân vẫn đáp ứng yêu cầu.

Rắc rối bắt đầu từ trước trận. HLV Jorge Jesus thừa nhận ông từng dự tính tung Ronaldo vào sân khoảng 30 phút cuối và đã trao đổi kế hoạch đó với đội trưởng.

Ronaldo khởi động, chờ cơ hội nhưng cuối cùng không được sử dụng. Từ góc nhìn của HLV, kế hoạch đơn giản thay đổi theo trận đấu; với Ronaldo, điều đã được trao đổi trước đó lại không xảy ra.

Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền đạo 41 tuổi đi thẳng vào đường hầm thay vì ở lại cùng đồng đội cảm ơn khoảng 500 CĐV Bồ Đào Nha tại Oslo. Câu chuyện tiếp tục gây chú ý những ngày sau đó, đến mức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença thay đổi lịch trình để tới Copenhagen và dự kiến trao đổi với Ronaldo cùng HLV Jorge Jesus.

Vì thế, điểm đáng bàn không nằm ở việc Ronaldo phải dự bị. HLV Jorge Jesus tự làm công việc của mình khó hơn khi tạo ra một kỳ vọng về số phút thi đấu cho cầu thủ có vị thế đặc biệt nhất đội tuyển.

Một lời hứa không cần thiết

HLV có thể nói trước với cầu thủ rằng anh sẽ dự bị, cần được xoay tua hay chỉ được sử dụng trong một vai trò nhất định. Nhưng việc nói trước về số phút thi đấu luôn tiềm ẩn rủi ro bởi không ai biết trận đấu sẽ diễn biến thế nào.

Tỷ số có thể thay đổi, một cầu thủ chơi tốt hơn dự kiến hoặc một ca chấn thương có thể buộc ban huấn luyện điều chỉnh toàn bộ kế hoạch. Quyền thay người vì thế phải nằm hoàn toàn trong tay HLV cho đến phút cuối.

HLV Jorge Jesus thay đổi kế hoạch sử dụng Ronaldo sau khi Gonçalo Ramos chơi tốt trên hàng công.

Khi nói với Ronaldo về khoảng 30 phút thi đấu, HLV Jorge Jesus vô tình đặt mình vào thế khó. Nếu tung CR7 vào chỉ để giữ lời, ông có nguy cơ ưu tiên một cam kết cá nhân hơn nhu cầu của trận đấu; nếu không đưa Ronaldo vào, ông lại phải giải thích vì sao kế hoạch bị thay đổi.

Kết quả là Bồ Đào Nha thắng 2-1 nhưng câu chuyện lớn sau trận lại xoay quanh người không thi đấu phút nào. Một lựa chọn chuyên môn bình thường trở thành đề tài ở cấp độ liên đoàn, phần lớn vì cách vấn đề được xử lý từ trước.

Ronaldo tất nhiên không giống những cầu thủ khác. Anh là đội trưởng, chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Bồ Đào Nha và có tầm ảnh hưởng vượt xa phạm vi sân cỏ.

Chính vì vậy, mọi ranh giới càng phải rõ ràng. Với một cầu thủ như Ronaldo, chỉ cần một lời nói không đủ chặt cũng có thể tạo ra kỳ vọng và kéo theo phản ứng lớn hơn bình thường.

HLV Jorge Jesus từng nói Ronaldo đã 41 tuổi và không thể được sử dụng như một cầu thủ 20 tuổi. Ông cũng nhấn mạnh việc ai ra sân phải phụ thuộc vào chuyên môn và yêu cầu của từng trận.

Câu chuyện Ronaldo dự bị trở nên lớn hơn sau khi Chủ tịch FPF Pedro Proença phải vào cuộc.

Quan điểm ấy không có gì sai. Nhưng nếu Ronaldo vẫn được báo trước về số phút thi đấu, anh trên thực tế vẫn đang được quản lý theo một cơ chế khác với phần còn lại.

Sự tôn trọng dành cho đội trưởng không cần phải thể hiện bằng việc hứa trước anh sẽ chơi bao lâu. Ở giai đoạn này của sự nghiệp, vai trò của Ronaldo càng cần được định nghĩa rõ: anh vẫn quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng phải xuất hiện.

Vấn đề lớn hơn một trận dự bị

Phản ứng của Ronaldo sau trận không quá khó hiểu. Khát khao được thi đấu, ghi bàn và tự quyết định số phận trận đấu là thứ theo anh suốt hơn 20 năm.

Điều đáng chú ý hơn là phản ứng của cả hệ thống xung quanh câu chuyện. Pedro Proença vốn có lịch trình khác nhưng phải điều chỉnh để tới Copenhagen, cho thấy vấn đề đã đi xa hơn một quyết định thay người thông thường.

Nếu mỗi lần Ronaldo dự bị, bị thay ra hoặc không được sử dụng đều kéo theo tranh luận ở cấp lãnh đạo, công việc của HLV Jorge Jesus sẽ rất khó. Ông không thể vừa đọc trận đấu vừa tính xem một quyết định nhân sự sẽ gây ra phản ứng lớn tới mức nào sau đó.

Bồ Đào Nha càng không thể có một kế hoạch cho đội bóng và một kế hoạch riêng cho Ronaldo. Một tuyển quốc gia chuẩn bị cho những mục tiêu lớn cần sự rõ ràng hơn thế.

Bồ Đào Nha không cần loại Ronaldo để bước tiếp, cũng không cần xây dựng mọi kế hoạch quanh anh.

HLV Jorge Jesus cũng không cần biến câu chuyện thành cuộc đấu quyền lực. Ông không phải chứng minh mình đủ cứng rắn với Ronaldo, mà chỉ cần thiết lập nguyên tắc giống với phần còn lại của đội tuyển.

Ronaldo có thể đá chính ở trận này, dự bị ở trận khác hoặc chỉ vào sân trong 20 phút cuối nếu thế trận phù hợp. Quyết định ấy phải thuộc về ban huấn luyện và được đưa ra dựa trên những gì đang diễn ra trên sân.

Ronaldo cũng cần chấp nhận điều đó. Anh đang có 979 bàn trong sự nghiệp và tiếp tục hướng tới cột mốc 1.000, nhưng mục tiêu cá nhân ấy không thể trở thành một phần trong nghĩa vụ của tuyển Bồ Đào Nha.

Nhiệm vụ của HLV Jorge Jesus là giúp đội tuyển thắng trận, không phải phân bổ số phút để một cầu thủ tiến gần thêm một kỷ lục. Trước Na Uy, ông chọn Gonçalo Ramos, tiền đạo này chơi tốt và Bồ Đào Nha thắng 2-1, nên quyết định chuyên môn không có gì phải giải thích thêm.

Điều HLV Jorge Jesus cần sửa nằm ở cách quản lý trước trận. Với Ronaldo, càng ít lời hứa về số phút, mọi chuyện càng đơn giản.

Bồ Đào Nha không cần loại Ronaldo để bước tiếp, cũng không cần xây dựng mọi kế hoạch quanh anh. Họ chỉ cần đưa mối quan hệ giữa HLV và đội trưởng trở lại điều vốn rất bình thường trong bóng đá: HLV chọn người theo trận đấu, còn cầu thủ phải chấp nhận lựa chọn đó.