Tuyển Pakistan có thể cướp vị trí thứ hai của Việt Nam

Việt Nam đang có 3 điểm và chỉ cần hòa Pakistan ở lượt cuối để chắc chắn giữ vị trí thứ hai bảng B.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan khiến Việt Nam hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, trận gặp Pakistan ngày 2/10 vẫn còn ý nghĩa lớn bởi vị trí thứ hai bảng B chưa được đảm bảo.

Sau hai lượt, Thái Lan có 6 điểm và chắc chắn đứng đầu bảng. Việt Nam xếp thứ hai với 3 điểm, còn Philippines và Pakistan cùng có một điểm sau trận hòa 2-2.

Bài toán của Việt Nam khá đơn giản. Nếu thắng Pakistan, đội có 6 điểm và chắc chắn đứng nhì; nếu hòa, Việt Nam có 4 điểm và vẫn giữ được vị trí này.

Ngược lại, nếu thua, Việt Nam chỉ có 3 điểm còn Pakistan vươn lên 4 điểm. Khi ấy, đội bóng Nam Á vượt Việt Nam bằng điểm số và không cần xét bất kỳ chỉ số phụ nào.

Một điểm là đủ

Điều lệ FIFA ASEAN Cup ưu tiên thành tích đối đầu khi các đội bằng điểm. Các tiêu chí lần lượt là điểm đối đầu, hiệu số đối đầu và số bàn thắng trong những trận giữa các đội liên quan, trước khi xét tới hiệu số toàn bảng.

Quy định này giúp Việt Nam có lợi thế rõ nếu hòa Pakistan. Trong trường hợp đó, ngay cả khi Philippines bất ngờ thắng Thái Lan, Việt Nam và Philippines cùng có 4 điểm nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đứng trên nhờ đã thắng đối thủ 1-0 ở lượt mở màn.

Vì vậy, Việt Nam không cần chạy đua hiệu số hay ghi thật nhiều bàn ở lượt cuối. Chỉ cần không thua Pakistan, đội chắc chắn giữ vị trí thứ hai và giành quyền dự trận tranh hạng ba.

Sau khi hết cơ hội vào chung kết, mục tiêu còn lại của Việt Nam là bảo vệ suất dự trận tranh hạng ba.

Tình thế chỉ trở nên bất lợi nếu Việt Nam trắng tay. Pakistan khi đó có 4 điểm và chắc chắn vượt lên, còn Việt Nam phải chờ kết quả trận Thái Lan - Philippines để biết mình kết thúc bảng ở vị trí thứ ba hay thứ tư.

Nếu Philippines không thắng Thái Lan, Việt Nam đứng thứ ba. Nhưng nếu Philippines cũng giành 3 điểm, Việt Nam sẽ rơi xuống cuối bảng với 3 điểm.

Pakistan không còn dễ bị xem thường

Pakistan từng thua Thái Lan 0-4 ở trận ra quân và bị đánh giá thấp nhất bảng B. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Philippines cho thấy đội bóng này có khả năng phản ứng tốt hơn nhiều so với trận mở màn.

Pakistan bị dẫn 0-2 sau hiệp một nhưng ghi liền hai bàn sau giờ nghỉ để gỡ hòa 2-2. Kết quả này giúp họ có điểm đầu tiên tại giải và tiếp tục giữ cơ hội cạnh tranh vị trí thứ hai.

Điều đáng chú ý là Pakistan không buông xuôi dù bị dẫn hai bàn. Họ tăng tốc ngay đầu hiệp hai và tận dụng tốt giai đoạn Philippines mất kiểm soát để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Với Việt Nam, đó là lời cảnh báo trước lượt cuối. Đội vẫn được đánh giá cao hơn và đang nắm lợi thế về điểm số, nhưng chỉ một thất bại cũng đủ khiến vị trí thứ hai đổi chủ.

Sau trận thua Thái Lan và chuỗi 27 trận bất bại bị chấm dứt, Việt Nam vì thế vẫn còn một mục tiêu cụ thể để bảo vệ. Trận gặp Pakistan không chỉ là cơ hội tìm lại chiến thắng mà còn quyết định thầy trò HLV Kim Sang-sik có tiếp tục giải ở trận tranh hạng ba hay dừng bước ngay sau vòng bảng.