Hoàng Hên tiếc nuối sau trận thua Thái Lan

Tuyển Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn vào lưới Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

"Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có được một kết quả tốt hơn bởi toàn đội đã nỗ lực rất nhiều. Đặc biệt trong hiệp hai, chúng tôi tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn", Đỗ Hoàng Hên chia sẻ sau trận đấu với Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 tối 29/9.

"Xin chúc mừng Thái Lan. Chúng tôi sẽ nhìn lại những sai sót của mình, tiếp tục tập luyện để chơi tốt hơn", Hoàng Hên nói.

Khi được hỏi về sự khác biệt của Thái Lan so với những lần đối đầu trước, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội cho rằng đối thủ không có nhiều thay đổi trong cách chơi.

"Tôi nghĩ ở giải đấu trước, Thái Lan cũng đã chơi tốt. Lối chơi của họ hiện tại khá tương đồng so với trước đây", Hoàng Hên nhận xét.

Anh nói thêm: "Tôi nghĩ toàn đội đã chơi khá tốt. Chúng tôi kiểm soát bóng, cố gắng triển khai lối chơi của mình. Nhưng lúc này, điều quan trọng là phải tiếp tục tập luyện. Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ làm việc để trở nên tốt hơn".

Cùng quan điểm với Hoàng Hên, trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh cho rằng trận đấu diễn ra khá cân bằng và tuyển Việt Nam đã chơi tiến bộ hơn so với trận ra quân gặp Philippines.

"Trước trận, chúng tôi biết Thái Lan là một đối thủ mạnh. Toàn đội đã cố gắng hết sức. Tôi nghĩ đây là một trận đấu khá cân bằng", Adou Minh nói.

"Cuối cùng chúng tôi đã thua, vì vậy tất cả đều rất buồn, đặc biệt là khi không thể mang lại niềm vui cho người hâm mộ và người dân Việt Nam. Lần tới, chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng", trung vệ tuyển Việt Nam chia sẻ.

Dù tuyển Việt Nam để thua Thái Lan, trung vệ Adou Minh vẫn để lại dấu ấn trong giải đấu đầu tiên khoác áo đội tuyển. Ảnh: Minh Chiến.

So sánh màn trình diễn qua hai trận, Adou Minh nói: "Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã chơi tốt hơn so với trận gặp Philippines. Ở trận đó, chúng tôi phải phòng ngự khá nhiều dù đã ghi bàn trước".

"Hôm nay thế trận khác. Chúng tôi cố gắng đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng nhiều hơn", anh cho hay.

Tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B tối 29/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia). Sarach Yooyen mở tỷ số cho Thái Lan ở phút 10, trước khi Chaiyaphon Otton ấn định chiến thắng ở phút bù giờ cuối trận.

Tuyển Việt Nam từng đưa bóng vào lưới Thái Lan trong hiệp một, nhưng bàn thắng của Nguyễn Tài Lộc không được công nhận. Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và tạo ra những cơ hội đáng chú ý, nhưng không thể tận dụng thành công.

Sau hai lượt trận, tuyển Việt Nam có 3 điểm, kém Thái Lan 3 điểm. Thất bại trong cuộc đối đầu trực tiếp khiến tuyển Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh ngôi nhất bảng B để vào chung kết.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik còn trận cuối vòng bảng gặp Pakistan lúc 16h ngày 2/10. Tuyển Việt Nam cần giành kết quả thuận lợi để cạnh tranh vị trí nhì bảng B, qua đó hướng tới suất dự trận tranh hạng ba diễn ra ngày 5/10.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Minh Chiến - Minh Toản