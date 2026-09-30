Truyền thông Thái Lan tuyên bố Chanathip là nỗi ám ảnh của tuyển Việt Nam

Trong ngày đeo băng đội trưởng và lĩnh xướng tuyến giữa tuyển Thái Lan, Chanathip cùng các đồng đội giành chiến thắng thuyết phục tại Bandung. Đáng chú ý, đây là lần thứ 8 Việt Nam không thể giành chiến thắng trước Thái Lan khi Chanathip góp mặt.

Thống kê này được kéo dài từ năm 2012 đến FIFA ASEAN Cup 2026. Trong 8 lần Chanathip ra sân đối đầu Việt Nam, Thái Lan có 4 chiến thắng và 4 trận hòa, hoàn toàn không nhận thất bại.

Cụ thể, Thái Lan từng thắng Việt Nam 3-1 vào năm 2012, thắng 1-0 và 3-0 trong hai cuộc đối đầu năm 2015. Đến năm 2019, hai đội có hai trận hòa với cùng tỷ số 0-0.

Sau chiến thắng 2-0 của tuyển Thái Lan trước Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, truyền thông Thái Lan đặc biệt nhắc đến một thống kê liên quan đến Chanathip Songkrasin. Ảnh: Chang Suek

Năm 2021, Chanathip tiếp tục góp mặt trong hai trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. Thái Lan thắng 2-0 ở trận đầu tiên, trước khi hai đội hòa 0-0 trong lần tái đấu.

Đến năm 2026, kịch bản một lần nữa lặp lại. Chanathip xuất hiện trong đội hình Thái Lan và chứng kiến đội nhà đánh bại Việt Nam 2-0, qua đó nối dài chuỗi trận đặc biệt của cá nhân tiền vệ này.

Ở tuổi 32, Chanathip không còn duy trì tốc độ và khả năng tạo đột biến như giai đoạn đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế vẫn giúp anh giữ vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Anthony Hudson. Khả năng kiểm soát bóng, kết nối tuyến giữa và kinh nghiệm trong những trận cầu lớn giúp Chanathip vẫn là nhân tố đáng chú ý.

Truyền thông Thái Lan vì thế gọi Chanathip là “nỗi ám ảnh” của tuyển Việt Nam dựa trên chuỗi thống kê kéo dài hơn một thập kỷ. Mỗi khi “Messi J” xuất hiện, Thái Lan chưa từng để thua Việt Nam trong 8 lần đối đầu được thống kê. Chiến thắng 2-0 tại Bandung không chỉ giúp Thái Lan nối dài thành tích trước Việt Nam mà còn chính thức đưa đội bóng này giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Với tuyển Việt Nam, thất bại trước Thái Lan là một kết quả đáng tiếc, đồng thời khiến cái tên Chanathip tiếp tục gắn với một thống kê đặc biệt trong lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá.