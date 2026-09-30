Thắng Việt Nam 2-0, tuyển Thái Lan bị chê đánh mất bản sắc

Tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-0 tại FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, phía sau kết quả tích cực là một cách chơi vẫn để lại nhiều dấu hỏi lớn của truyền thông Thái Lan về triết lý của HLV Anthony Hudson.

Điểm dễ nhận thấy nhất là Hudson không xây dựng tuyển Thái Lan theo hướng kiểm soát và tấn công áp đảo, dù đang sở hữu lực lượng gần như mạnh nhất. Thay vào đó, nhà cầm quân người Anh ưu tiên sự chắc chắn, giữ cự ly đội hình và chờ thời điểm thích hợp để chuyển trạng thái.

Đây cũng là lý do tuyển Thái Lan không tạo ra sức ép liên tục lên Việt Nam. Đội bóng của Hudson chủ động chơi an toàn, đặc biệt khi chưa có lợi thế về tỷ số, sau đó tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương để phản công. Cách tiếp cận này giúp Thái Lan đạt được mục tiêu, nhưng đồng thời khiến lối chơi của đội bóng xứ Chùa Vàng thiếu sự liền mạch trong những thời điểm cần chủ động kiểm soát trận đấu.

Tuyển Thái Lan thắng Việt Nam nhưng lộ vấn đề trong lối chơi của HLV Anthony Hudson. Ảnh: FAT

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở cách Hudson bố trí hàng công. Thái Lan có xu hướng sử dụng Kankan Khamyok như một số 9 ảo, trong khi những tiền đạo thực thụ như Teerasak Poeiphimai, Jude Soonsup-Bell hay Supachai Chaided thường xuyên được kéo ra biên.

Trước tuyển Việt Nam, Hudson tiếp tục điều chỉnh khi đưa Chanathip Songkrasin vào vị trí trung tâm, còn Kankan hoạt động bên cánh trái. Cách bố trí này giúp Chanathip có nhiều không gian tham gia tổ chức bóng, nhưng khả năng phối hợp ở 1/3 cuối sân của Thái Lan chưa thực sự trơn tru.

Chanathip vẫn cho thấy giá trị về kinh nghiệm và khả năng kết nối tuyến giữa. Tuy nhiên, khi đối thủ tổ chức phòng ngự thấp và bịt các khoảng trống ở trung lộ, Thái Lan không phải lúc nào cũng tạo được những pha tấn công đủ tốc độ để phá vỡ hệ thống phòng ngự.

Bù lại, đội bóng của Hudson có khả năng tận dụng sai lầm và những khoảnh khắc chuyển trạng thái. Bàn thắng của Sarach Yooyen là ví dụ rõ ràng cho khả năng khai thác khoảng trống và tạo đột biến từ tuyến hai.

Sau khi có bàn dẫn trước, Thái Lan càng có lý do để chơi theo cách Hudson mong muốn. Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình, qua đó tạo thêm khoảng trống cho những pha phản công. Bàn thắng thứ hai của Chaipol Adthont ở thời gian bù giờ cũng đến trong bối cảnh Việt Nam phải mạo hiểm tìm bàn gỡ.

HLV Hudson chọn thực dụng để thắng tuyển Việt Nam. Ảnh: FAT

Vì thế, Thái Lan dưới thời Hudson đang cho thấy ưu tiên kết quả hơn hình thức thể hiện. Cách chơi này có thể phát huy hiệu quả tại Đông Nam Á, nơi Thái Lan thường sở hữu chất lượng cầu thủ nhỉnh hơn nhiều đối thủ. Tuy nhiên, bài toán lớn hơn nằm ở đấu trường châu Á. Khi đối đầu những đội bóng có khả năng pressing tốt, tốc độ chuyển trạng thái cao và chất lượng cá nhân tương đương hoặc vượt trội, Thái Lan sẽ cần nhiều hơn một hệ thống phòng ngự chắc chắn cùng những pha phản công.

Chiến thắng 2-0 trước Việt Nam là kết quả quan trọng với Hudson. Nhưng về mặt chuyên môn, trận đấu cũng cho thấy tuyển Thái Lan vẫn đang trong quá trình định hình rõ bản sắc dưới thời HLV người Anh. Hudson đã tìm được cách để Thái Lan thắng trận. Câu hỏi tiếp theo là liệu ông có thể xây dựng một hệ thống đủ mạnh để đội tuyển Thái Lan cạnh tranh ổn định ở cấp độ châu Á hay không.