Buổi tập '280 triệu lý do' của tuyển Indonesia

Chiều 30/9, tuyển Indonesia có buổi tập tại sân bóng thuộc Đại học Khoa học Cảnh sát, một đơn vị thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia. Buổi tập theo lịch lúc 16h30 nhưng bắt đầu muộn tới 45 phút.

Sân tập của tuyển Indonesia được rào kín cả 4 phía nhằm tránh mọi sự quan sát, dòm ngó. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, ông John Herdman muốn hạn chế nhiều nhất việc lộ thông tin về sự chuẩn bị của đội tuyển ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuyển Indonesia đầu tư cơ sở vật chất khá lớn chỉ cho một buổi tập. Trên sân tập, có tấm banner lớn với hàng chữ “280 triệu lý do”, ám chỉ sự cổ vũ của 280 triệu người Indonesia cho đội tuyển quốc gia.

Ông Herdman chăng những đoạn dây trắng rất lạ mắt quanh sân tập, phân chia các khu vực với độ chính xác tuyệt đối. Ông sau đó tự mình đi kiểm tra lại vị trí đặt từng đoạn dây.

Mặt sân tập của tuyển Indonesia còn chất lượng hơn mặt sân thi đấu của bảng B FIFA ASEAN Cup ở Si Jalak Harupat. Theo chia sẻ từ truyền thông địa phương, mức độ đầu tư dành cho tuyển Indonesia thời gian qua là rất lớn.

Bên ngoài sân, một lực lượng rất lớn các bộ phận chức năng hỗ trợ mọi mặt cho đội tuyển, từ hậu cần tới y tế, giao thông, truyền thông. Họ liên tục gọi bộ đàm, trao đổi với nhau, hoạt động không nghỉ.

Mặt sân thi đấu liên tục được tưới nước, chăm sóc ngay trong thời gian buổi tập đang diễn ra. Hiếm có đội tuyển nào ở châu Á được đầu tư và hỗ trợ cho một buổi tập như tuyển Indonesia. Công tác chuẩn bị này thậm chí có thể so sánh với các đội bóng dự World Cup.

Tuyển Indonesia dự FIFA ASEAN Cup với lực lượng rất mạnh và tham vọng lớn. Họ hiện đứng nhì bảng, có cùng 4 điểm với Malaysia nhưng thua 1 điểm hiệu số bàn thắng bại. Indonesia cần thắng đậm Bangladesh vào ngày mai (1/10) để hy vọng tìm vé vào chung kết, gặp Thái Lan.

HLV John Herdman từng dự 2 kỳ World Cup nữ và 1 World Cup nam cùng 2 kỳ Olympic khác. Ông được kỳ vọng dẫn dắt lực lượng nhập tịch rất mạnh của bóng đá Indonesia tới kỷ nguyên vinh quang mới, trước mắt là mục tiêu vô địch FIFA ASEAN Cup lần này.

Highlights Malaysia 0-0 Indonesia Tối 28/9, Malaysia và Indonesia hòa nhau với tỷ số 0-0 tại lượt 2 bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Minh Chiến