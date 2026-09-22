U23 Việt Nam sẽ trở thành đại diện thứ 2 của Đông Nam Á đoạt vé tham dự tứ kết ASIAS 2026 nếu không để thua U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng, qua đó hoàn thành mục tiêu đặt ra trước ngày lên đường. Trước trận đấu, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang nắm ưu thế nhất định do đã giành 4 điểm sau 2 lượt trận, hơn 3 điểm so với đối thủ chính là U23 Kuwait. Tuy nhiên, nếu thất bại trước U23 Uzbekistan, thầy trò Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có thể phải dừng cuộc chơi ngay ở vòng đấu bảng. Bởi lẽ, ở trận hạ màn trưa nay, đoàn quân áo đỏ phải chạm trán đội mạnh nhất bảng là U23 Uzbekistan, trong khi đó, U23 Kuwait chỉ phải gặp U23 Philippines - đội đã bị loại sau 2 trận toàn thua. Dù mục tiêu chỉ cần giành 1 điểm, nhưng đây là mục tiêu không hề dễ dàng với thầy trò Đinh Hồng Vinh bởi U23 Uzbekistan đã thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng C với 2 trận toàn thắng, ghi 7 bàn và chỉ duy nhất 1 lần để lọt lưới. Và trước đối thủ mạnh như vậy, U23 Việt Nam đã không thể giành thêm được điểm số nào trước đội bóng Trung Á, sau khi kết thúc vòng bảng.

Bên kia chiến tuyến, U23 Uzbekistan thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả 2 trận, lần lượt đánh bại U23 Philippines 5-1 và U23 Kuwait 2-0 để sớm giành vé vào tứ kết. Đại diện Trung Á sở hữu thể hình, thể lực và kỹ thuật tốt, luôn tạo áp lực lớn lên đối thủ trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, để tính toán cho những trận đấu tiếp theo được thuận lợi, Uzbekistan vẫn cần giành thêm ít nhất 1 điểm nữa để giữ vững ngôi đầu bảng C. Đây là mục tiêu quan trọng của thầy trò Ravshan Khaydarov bởi nếu đi tiếp với ngôi đầu bảng C, họ chỉ gặp đội nhì bảng D ở tứ kết. Do vậy, dù đã đoạt vé tứ kết sau 2 chiến thắng, U23 Uzbekistan không có dấu hiệu buông trận đấu cuối cùng.

Quyết tâm giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp, đội bóng Trung Á đã tấn công phủ đầu U23 Việt Nam ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, U23 Uzbekistan với dàn cầu thủ dưới 21 tuổi đã hoàn toàn kiểm soát thế trận. Cầu thủ chơi nổi bật nhất trong đội hình U23 Uzbekistan chính là đội trưởng Urinboev. Và chính anh ghi bàn thắng mở tỉ số cho U23 Uzbekistan ở phút thứ 5 với pha dứt điểm cực kỳ đẹp mắt. Sau bàn thua, U23 Việt Nam đã có những thay đổi về nhân sự và cả lối chơi, các cầu thủ áo đỏ cố gắng đưa trận đấu về thế cân bằng. Dù vậy điều mà đội tuyển của U23 Việt Nam làm được là hạn chế một trận thua đậm. Đến phút 67, U23 Uzbekistan đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0, khi Ibraimov Nurlan khéo léo vượt qua trung vệ cuối cùng của U23 Việt Nam, sau đó tung cú sút sệt, đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Kết quả cuối cùng, U23 Việt Nam đã thất bại chung cuộc với tỉ số 0-2. Tuy nhiên, trong trận đấu cùng giờ, đối thủ cạnh tranh chiếc vé Tứ kết với U23 Việt Nam là U23 Kuwait đã bất ngờ bị Philippines đánh bại với tỉ số 2-1, do vậy đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn ghi tên vào tứ kết.