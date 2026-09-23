Đội tuyển Việt Nam đã đến Indonesia, sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup 2026

Theo VFF, thầy trò HLV Kim Sang-sik được Ban tổ chức nước chủ nhà đón tiếp và hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Jakarta), trước khi di chuyển bằng xe buýt đến Bandung. Tại Bandung, đội tuyển sẽ chuẩn bị cho hai trận đấu đầu tiên ở vòng bảng.

Đình Bắc cùng các đồng đội đặt chân xuống sân bay Soekarno-Hatta

Trong cuộc trao đổi với phóng viên FIFA tại sân bay, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh bày tỏ sự hào hứng trước giải đấu lần đầu được tổ chức dưới sự bảo trợ của FIFA.

“Đây là một giải đấu mới, lần đầu tiên được tổ chức. Chúng tôi rất hào hứng được tham dự. Giải đấu được tổ chức bởi FIFA, nên tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và có thật nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ của tất cả các quốc gia”, Quang Vinh chia sẻ.

Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh (phải) bày tỏ sự hào hứng trước giải

Đánh giá về bảng đấu có Thái Lan, Philippines và Pakistan, hậu vệ đội tuyển Việt Nam thừa nhận đây là thử thách không dễ dàng khi các đối thủ đều sở hữu những cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, toàn đội đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu bảng.

“Kỳ vọng của chúng tôi luôn là giành chiến thắng trong các trận đấu. Chúng tôi muốn vô địch giải đấu. Toàn đội rất giàu tham vọng, vì vậy chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành chức vô địch”, Quang Vinh khẳng định.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng bước vào hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines ngày 26.9 và Thái Lan ngày 29.9, đều trên sân Si Jalak Harupat. Sau đó, đội trở lại Jakarta gặp Pakistan ngày 2.10.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú tiếp tục đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 theo phân công của Thường trực Ban chấp hành VFF.