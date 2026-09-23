Nhà vô địch SEA Games Philippines tham dự Giải chạy tại Hà Nội

Ngày 23/9, theo thông tin từ Ban tổ chức Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026, ông Nikko Huelgas, phu quân Phó Đại sứ Philippines tại Việt Nam, sẽ tham dự vòng chung kết.

Ông Nikko Huelgas là cựu vận động viên điền kinh Philippines, từng vô địch 2 kỳ SEA Games 2015 và 2017. Ảnh: FBNV

Ông Nikko Huelgas là vận động viên điền kinh Philippines, từng giành Huy chương Vàng tại hai kỳ SEA Games 2015 và 2017. Sự góp mặt của nhà vô địch SEA Games góp phần tạo điểm nhấn cho giải chạy năm nay, đồng thời tăng cường sự giao lưu giữa các vận động viên Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Ngoài ông Nikko Huelgas, giải năm nay có hơn 250 vận động viên nước ngoài đến từ 20 đơn vị, là cán bộ, nhân viên các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và trường quốc tế đang học tập, làm việc trên địa bàn Hà Nội. Các quốc gia có vận động viên tham dự gồm Mỹ, Brunei, Lào, Campuchia, Cuba, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Palestine, Sri Lanka, Thái Lan, Singapore...

Đây là kỳ giải có số lượng vận động viên nước ngoài đông nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, một số Đại sứ đã tham gia Giải chạy Báo Hà Nội Mới và ký cờ hòa bình trong 5 năm liên tiếp.

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 sẽ diễn ra ngày 27/9.

Giải chạy Báo Hà Nội Mới được khởi xướng từ năm 1974, ban đầu là hoạt động hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Theo Ban tổ chức, chung kết năm nay có hơn 3.000 vận động viên, cán bộ thuộc các khối xã, phường, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề của Hà Nội và một số tỉnh, thành phố tham dự.

Trước đó, ngày 22/3, hơn 120 xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và phát động Giải chạy Báo Hà Nội Mới lần thứ 51 - Vì hòa bình. Hơn 100.000 người đã tham gia chạy hưởng ứng trên toàn thành phố.

Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, Giải chạy Báo Hà Nội Mới là một trong những giải đấu giàu truyền thống của điền kinh Việt Nam. Giải không chỉ tạo sân chơi để các vận động viên rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thi đấu mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ cho các cấp độ đội tuyển.

Nhiều vận động viên trưởng thành từ giải đã đạt thành tích cao tại các đấu trường trong nước và quốc tế, trong đó có những gương mặt như Nguyễn Chí Đông, Trần Văn Đảng, Nguyễn Thị Tĩnh, Đặng Thị Tèo...

Vòng chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 sẽ diễn ra vào 7h ngày 27/9 tại khu vực đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).