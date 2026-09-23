Cập nhật kết quả U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan ngày 23/9, tỷ số mới nhất
Cập nhật tỷ số U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận U23 Nhật Bản đấu U23 Thái Lan thuộc ASIAD 2026 hôm nay.
●ASIAD 2026
U23 Nhật Bản
3-0
U23 Thái Lan
Nakajima Yotaro 31’
Kosugi Keita 47’
Ishii Hisatsugu 48’
ĐANG CẬP NHẬT
Trận đấu giữa U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan diễn ra lúc 17h30 ngày 23/9 trên sân vận động Toyota (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2026.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan mới nhất.
U23 Nhật Bản
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Pisano Alexandre
TM
3
Kosugi Keita
4
Tsuchiya Kaito
5
Ichihara Rion
ĐT
8
Yasuda Kenshin
9
Michiwaki Yutaka
10
Ishii Hisatsugu
13
Furuya Shusuke
15
Mori Soichiro
17
Nakajima Yotaro
20
Ishibashi Sena
U23 Thái Lan
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
23
Boonloet Chommaphat
TM
2
Tamma Chanon
3
Thiangkham Oussama
11
Wandee Siraphop
12
Sangtong Auttapon
13
James Nathan
14
Mamah Jehhanafee
15
Seangsawat Krittapak
17
Noisri Worawut
18
Phothep Padipanchai
ĐT
19
Wongsa Paripan
Thông tin trận U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan
U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan đều sớm có vé vào tứ kết sau khi toàn thắng hai lượt đầu tiên. Vì vậy, màn so tài lúc 17h30 ngày 23/9 sẽ quyết định đội nào kết thúc vòng bảng A ở vị trí dẫn đầu.
Chủ nhà U23 Nhật Bản đang nắm lợi thế lớn. Họ mở màn ASIAD 20 bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Hong Kong (Trung Quốc), rồi thể hiện sức mạnh với trận thắng U23 Kyrgyzstan 7-0. Sau hai lượt, đội bóng Nhật Bản có 6 điểm, ghi 9 bàn, chưa thủng lưới và đứng đầu bảng.
U23 Thái Lan cũng duy trì thành tích toàn thắng nhưng gặp nhiều khó khăn hơn. Đại diện Đông Nam Á thắng U23 Kyrgyzstan 3-2 trong trận đầu tiên, trước khi vượt qua U23 Hong Kong (Trung Quốc) 5-1. Thầy trò U23 Thái Lan có cùng 6 điểm với Nhật Bản nhưng xếp sau do hiệu số bàn thắng bại thấp hơn (+6 so với +9).
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ket-qua-u23-nhat-ban-vs-u23-thai-lan-ngay-23-9-ty-so-moi-nhat-ar1041426.html