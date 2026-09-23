U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc hoặc Saudi Arabia ở Tứ kết: Đối thủ nào khó chơi hơn?

U23 Việt Nam kết thúc bảng C ở vị trí nhì bảng và giành vé vào Tứ kết sau khi U23 Uzbekistan đánh bại thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, còn U23 Philippines vượt qua Kuwait ở trận đấu cùng giờ. Theo nhánh đấu, đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam sẽ là đội nhất bảng D. Cuộc cạnh tranh này chỉ còn giữa U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia.

U23 Hàn Quốc có lợi thế về kinh nghiệm

Nếu U23 Hàn Quốc giành ngôi đầu bảng D, đây sẽ là đối thủ được đánh giá rất đáng chú ý đối với U23 Việt Nam.

U23 Hàn Quốc bước vào ASIAD 20 với tư cách đương kim vô địch. Ở trận ra quân tại mùa giải năm nay, đội bóng xứ kim chi đánh bại U23 Qatar với tỷ số 4-1. Trong đội hình Hàn Quốc còn có 3 cầu thủ quá tuổi gồm Lee Gi-hyuk, Yang Hyun-jun và Um Ji-sung, những nhân tố được đánh giá có thể tạo ra sự khác biệt về kinh nghiệm. Riêng Um Ji-sung đã ghi cả 3 bàn cho Hàn Quốc trong chiến thắng trước Qatar.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Việc được bổ sung các cầu thủ quá tuổi giúp U23 Hàn Quốc có thêm những lựa chọn giàu trải nghiệm ở các tuyến, đặc biệt trong những trận đấu loại trực tiếp.

Vì vậy, nếu Hàn Quốc đứng đầu bảng D, U23 Việt Nam sẽ phải chuẩn bị cho một đối thủ có nền tảng lực lượng và kinh nghiệm đáng kể.

U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 bảng C. (Ảnh: VFF)

U23 Saudi Arabia trẻ hơn nhưng không dễ đối phó

Ở chiều ngược lại, U23 Saudi Arabia cũng đã sớm giành quyền vào Tứ kết sau khi đánh bại U23 Qatar 2-0. Đội bóng Tây Á cho thấy sự chắc chắn và tính tổ chức trong lối chơi, đồng thời cũng được đánh giá cao về khả năng cạnh tranh ở bảng D.

Một điểm khác biệt đáng chú ý là U23 Saudi Arabia sử dụng lực lượng trẻ hơn, trong khi Hàn Quốc có 3 cầu thủ quá tuổi, đây có thể là yếu tố tạo ra khác biệt về kinh nghiệm giữa hai đội.

Tuy nhiên, không nên vì vậy mà xem U23 Saudi Arabia là đối thủ dễ chịu hơn một cách tuyệt đối. Đội bóng Tây Á đã thể hiện khả năng kiểm soát thế trận tốt trước Qatar và cùng Hàn Quốc sớm giành vé đi tiếp.

U23 Việt Nam thua 0-2 trước U23 Uzbekistan. (Ảnh: VFF)

U23 Hàn Quốc hay Saudi Arabia, bài toán nào khó hơn?

Nếu chỉ xét những dữ kiện hiện có, U23 Hàn Quốc là đối thủ có nhiều yếu tố khiến U23 Việt Nam phải dè chừng hơn, đặc biệt ở kinh nghiệm, thành tích tại ASIAD và sự hiện diện của các cầu thủ quá tuổi.

Trong khi đó, Saudi Arabia mang đến một bài toán khác với sức trẻ, khả năng tổ chức và chất lượng chuyên môn đã được thể hiện qua vòng bảng.

Trước câu hỏi về đối thủ ở Tứ kết, khi U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng D, HLV Đinh Hồng Vinh - HLV trưởng U23 Việt Nam khẳng định toàn đội cần sẵn sàng cho mọi khả năng: “Dù gặp đối thủ nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bước vào tứ kết”. (Ảnh: VFF)

Nói cách khác, nếu gặp U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam có thể phải đối mặt với một đội bóng giàu kinh nghiệm và có nhiều nhân tố từng thi đấu ở cấp độ cao. Nếu gặp U23 Saudi Arabia, thử thách lại nằm ở tốc độ, sức trẻ và khả năng tranh chấp của một đại diện Tây Á.

Đối thủ chính thức của U23 Việt Nam sẽ được xác định sau cuộc đối đầu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia. Trận Tứ kết của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ diễn ra vào 17h30 ngày 25/9.