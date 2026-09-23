Báo Hàn Quốc lo sợ U23 Việt Nam trước trận tứ kết ASIAD 2026

Kết quả đối đầu gần đây cũng là cơ sở để U23 Hàn Quốc dành sự tập trung cao độ cho trận đấu sắp tới. Hồi đầu năm 2026, U23 Hàn Quốc từng thất bại trước U23 Việt Nam ở trận tranh huy chương đồng giải U23 châu Á. Thất bại này được truyền thông Hàn Quốc nhắc lại như một lời cảnh báo trước cuộc tái đấu tại ASIAD.

U23 Việt Nam được báo Hàn Quốc dè chừng trước trận tứ kết ASIAD 2026

Trang Newdaily nhận định bóng đá Đông Nam Á đã có những bước tiến đáng kể và U23 Việt Nam là một trong những đại diện tiêu biểu. Tờ báo này cho rằng thời kỳ xem nhẹ các đội bóng trong khu vực đã qua, đồng thời đánh giá Việt Nam đang trở thành một thế lực mới.

Theo Newdaily, U23 Hàn Quốc cần tránh cách nhập cuộc thận trọng hoặc bị động, nếu để đối phương có thời gian và không gian triển khai lối chơi, U23 Việt Nam có thể càng tự tin hơn. Vì vậy, đội đương kim vô địch ASIAD được khuyến nghị chủ động tấn công và phát huy những điểm mạnh vốn có.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình từ đội trưởng Lee Gi-hyuk. Cầu thủ này nhắc lại trận thua trước U23 Việt Nam hồi đầu năm và yêu cầu các đồng đội duy trì sự tập trung cao nhất trong trận tứ kết. “Vì U23 Hàn Quốc đã thua U23 Việt Nam trong trận đấu trước đó, tôi nghĩ chúng tôi cần phải quyết tâm hơn nữa. Tôi cảm thấy mình cần đóng vai trò trung tâm hơn để giữ cho toàn đội luôn tập trung, không lơ là”, Lee Gi-hyuk chia sẻ.

U23 Việt Nam đứng trước thử thách lớn ở vòng tứ kết khi đối đầu với các nhà đương kim vô địch

Đội trưởng U23 Hàn Quốc cũng cảnh báo các đồng đội về tính chất khắc nghiệt của vòng knock-out. Lee Gi-hyuk cho rằng một sai lầm ở giai đoạn này có thể khiến đội bóng phải trả giá khi không còn cơ hội sửa chữa. “Tôi đánh giá tất cả các đội tiến vào giải đều mạnh, U23 Hàn Quốc không được phép chủ quan”, cầu thủ 26 tuổi nhấn mạnh.

U23 Hàn Quốc bước vào tứ kết ASIAD 2026 với vị thế của nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cũng đang có sự tự tin sau màn trình diễn tích cực tại vòng bảng. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh giành 4 điểm sau hai trận, trong đó có trận hòa U23 Kuwait và chiến thắng trước U23 Philippines, qua đó giành quyền đi tiếp.

Lịch thi đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Cuộc đối đầu sắp tới vì thế được chờ đợi sẽ là màn so tài đáng chú ý giữa nhà đương kim vô địch và đại diện đang lên của bóng đá Việt Nam. U23 Hàn Quốc có lợi thế về thành tích và kinh nghiệm, trong khi U23 Việt Nam có thêm động lực từ chiến thắng ở lần gặp nhau gần nhất.

Trận tứ kết ASIAD 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ phải duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút nếu muốn tạo thêm bất ngờ trước đối thủ từng lên ngôi ở kỳ ASIAD gần nhất.