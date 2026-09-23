VĐV 16 tuổi Thái Lan hạ cựu số 1 bóng bàn thế giới người Trung Quốc

Thitaphat Preechayan, biệt danh “Norton”, trở thành tâm điểm của bóng bàn ASIAD 2026 sau chiến thắng khó tin trước Lin Shidong ở tứ kết đồng đội nam.

Trước trận đấu, Preechayan gần như không được đánh giá cao khi tay vợt Thái Lan mới 16 tuổi, đứng hạng 275 thế giới. Đối thủ Lin Shidong xếp thứ 8 và từng giữ ngôi số 1 thế giới.

Niềm vui vỡ òa của Thitaphat Preechayan khi đánh bại Lin Shidong - Ảnh: CCTV5

Lin khởi đầu áp đảo với chiến thắng 11-4, nhưng Preechayan nhanh chóng đáp trả bằng tỷ số 11-8 ở game hai. Tay vợt Trung Quốc tiếp tục thắng 11-6 ở game ba, tưởng như đã nắm lợi thế quyết định.

Tuy nhiên, “Norton” bất ngờ bùng nổ. Với lối đánh tấn công mạnh mẽ và đầy tự tin, anh thắng liên tiếp hai game cuối cùng cùng tỷ số 11-7, hoàn tất cuộc ngược dòng ngoạn mục.

Đây cũng là điểm duy nhất Thái Lan giành được trong thất bại chung cuộc 1-3 trước Trung Quốc.

Lin Shidong thua sốc tay vợt 16 tuổi - Ảnh: Xinhua

Preechayan từng vô địch đôi nam nữ U15 tại Giải vô địch trẻ thế giới 2025, giành HCB U19 châu Á 2026 và nhiều danh hiệu trẻ thuộc hệ thống WTT. Tài năng sinh năm 2010 cũng nhận ITTF Youth Grants 2026, chương trình hỗ trợ những tay vợt trẻ triển vọng.

Chiến thắng trước Lin Shidong tiếp tục đưa cái tên “Norton” trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất của bóng bàn ASIAD 2026.