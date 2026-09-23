Bắn súng Việt Nam giành HCĐ ASIAD 2026 và dấu ấn của Thể thao Công an nhân dân

Bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy đạt tổng cộng 1.719 điểm, xếp thứ ba chung cuộc. Trung Quốc giành HCV với 1.735 điểm, trong khi Hàn Quốc đoạt HCB với 1.730 điểm.

Thu Vinh (áo đỏ) tại lượt bắn của mình

Tấm HCĐ là thành quả của sự phối hợp, nỗ lực và tinh thần thi đấu gắn kết của các xạ thủ cùng Ban huấn luyện.

Thành tích này đồng thời cho thấy đóng góp nổi bật của thể thao Công an nhân dân đối với thành tích chung của thể thao Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Đáng tiếc, niềm hy vọng hàng đầu Trịnh Thu Vinh không thể góp mặt ở chung kết cá nhân khi chỉ đạt 574 điểm, xếp thứ 11 vòng loại.

Thuỳ Trang nhận được sự động viên từ Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 Nguyễn Hồng Minh

Trong khi đó, Nguyễn Thùy Trang thi đấu xuất sắc với 577 điểm, đứng thứ 5 và giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, cô không thể tạo thêm bất ngờ trong cuộc tranh tài với 8 xạ thủ xuất sắc nhất vòng loại.

Thu Vinh và Thùy Trang đều có phong độ ấn tượng trong thời gian qua. Tại SEA Games 33 vào cuối năm 2025, hai xạ thủ của Thể thao Công an nhân dân cùng góp mặt trong đội hình Việt Nam giành HCV 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ với 1.711 điểm, phá kỷ lục đại hội.

Thu Vinh sau đó giành HCV cá nhân với 242,7 điểm, đồng thời lập kỷ lục SEA Games, còn Thùy Trang giành HCB với 241,7 điểm.

Thu Vinh, Thùy Trang và Thu Thủy mang về tấm huy chương đầu tiên cho bắn súng Việt Nam tại ASIAD 2026

Hai xạ thủ cũng cùng đội tuyển Việt Nam giành HCV 25m súng ngắn đồng đội nữ. Riêng Thu Vinh giành 4 HCV tại SEA Games 33, gồm 2 HCV cá nhân và 2 HCV đồng đội. Cô từng gây ấn tượng khi lọt nhóm những VĐV có thành tích tốt ở nội dung 10m súng ngắn nữ tại Olympic Paris 2024.

Trong khi đó, Thùy Trang đang cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng. Tại Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á tổ chức ở Ấn Độ hồi tháng 2.2026, cô giành HCV nội dung 25m súng ngắn thể thao.

Tấm HCĐ đồng đội nữ là bước khởi đầu thành công của bắn súng Việt Nam tại ASIAD 2026

Việc đứng thứ 5/59 ở vòng loại ASIAD 2026 tiếp tục là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình vươn lên của Thuỳ Trang.

Phía trước, Thu Vinh và Thùy Trang cùng các đồng đội vẫn còn những nội dung thi đấu khác. Với bản lĩnh và tinh thần của những chiến sĩ Thể thao Công an nhân dân, Thu Vinh và Thùy Trang được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn tại ASIAD 2026.