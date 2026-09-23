Tuyển Việt Nam đã đến Indonesia

Chuyến bay của tuyển Việt Nam hạ cánh tại sân bay Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia lúc 13h15 chiều 23/9 sau khi khởi hành từ cảng hàng không Nội Bài, Hà Nội lúc 8h40 sáng cùng ngày. Võ Hoàng Minh Khoa (thứ ba hàng trên cùng từ phải sang), tiền vệ được gọi bổ sung phút chót thay Nguyễn Quang Hải, di chuyển riêng từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM cùng Trưởng đoàn Trần Anh Tú (áo sơ mi kẻ).

Các tuyển thủ Việt Nam có tinh thần thoải mái, phấn khởi và hào hứng cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Tại sân bay, Cao Pendant Quang Vinh trả lời phỏng vấn nhanh với FIFA. "Tuyển Việt Nam rất hào hứng dự FIFA ASEAN Cup 2026. Hy vọng mọi thứ diễn ra tốt đẹp và sẽ thật nhiều cổ động viên cổ vũ cho chúng tôi", ngôi sao sinh năm 1997 nói. "Bảng đấu của tuyển Việt Nam rất khó khăn khi các đối thủ đều có nhiều cầu thủ giỏi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành ngôi nhất bảng. Kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam là thắng mọi trận. Chúng tôi là những người giàu tham vọng, muốn vô địch và sẽ làm tất cả để hiện thực hóa mục tiêu này".

Tuyển Việt Nam được ban tổ chức chủ nhà đón tiếp chu đáo và hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh tại quầy riêng.

Trước khi tới Indonesia, tuyển Việt Nam chỉ có một buổi tập duy nhất, diễn ra lúc 16h40 chiều 22/9 tại VFF. Vì hành trình di chuyển tương đối gấp gáp, HLV Kim cho cầu thủ nghỉ tập trong ngày 23/9 để nhanh chóng hồi phục. Tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên ở Indonesia chiều 24/9.

Nguyễn Hoàng Đức chưa bình phục hoàn toàn và phải tập riêng trong buổi tập gần nhất của tuyển Việt Nam.

Sau khi hoàn tất thủ tục, tuyển Việt Nam tiếp tục di chuyển bằng xe bus 180 km trong khoảng 2 tới 3 giờ tới Bandung, nơi sẽ diễn ra hai trận đầu tiên của các "Chiến binh sao vàng" tại vòng bảng.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Danh sách tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Kim nói gì khi gặp 'Thái Lan A' ở FIFA ASEAN Cup? Chia sẻ với truyền thông, ông Kim Sang-sik tự tin khi hướng tới ngày tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 tới.

Nam Giang