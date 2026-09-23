HLV Klopp đặt ra loạt quy tắc mới cho đội tuyển Đức

Dưới thời Nagelsmann, các cầu thủ tại khách sạn của đội được phép đến ăn tối dần dần từ 7 giờ hoặc 8 giờ tối.

Tuy nhiên, Klopp đã thay đổi điều đó, giờ đây các cầu thủ được yêu cầu có mặt ăn tối đúng giờ vào lúc 7 giờ hoặc 8 giờ tối.

Mục đích là để tăng cường tinh thần đồng đội bằng cách để toàn bộ đội hình cùng ngồi xuống và ăn tối vào cùng một thời điểm.

Huấn luyện viên đội tuyển Đức Jurgen Klopp. Ảnh: Hannes P. Albert / AFP

Theo báo cáo, một quy định khác là điện thoại bị cấm sử dụng trong các buổi tập luyện vào ngày thi đấu, khi các cầu thủ đang khởi động trong phòng tập hoặc được mát-xa. Mặc dù điện thoại bị nghiêm cấm trong thời gian này, nhưng việc trò chuyện với đồng đội tại các bàn trị liệu bên cạnh được khuyến khích.

Ngoài ra, việc cắt tóc tại khách sạn hoặc khu tập trung của đội là điều không nên, Klopp cho rằng nếu bạn đi công tác, bạn nên cắt tóc trước đó – giống như bất kỳ nhân viên nào khác.

Cuối cùng, trong khi phương pháp của Nagelsmann là cho phép cả gia đình đến thăm đội bóng bất cứ khi nào có thể, thì dưới thời Klopp, các chuyến thăm gia đình sẽ chỉ được cho phép trong những dịp được chọn lọc. Ý tưởng là để toàn đội tập trung vào mục tiêu chung và cùng nhau phát triển như một tập thể khi ở trong khu tập trung của đội.

Đội tuyển Đức sẽ bắt đầu kỷ nguyên Klopp bằng trận đấu với Hà Lan tại UEFA Nations League vào 1 giờ 45 phút ngày 25/9.