Hỗ trợ du khách bằng công nghệ số

Sáng 28-9, tại Trung tâm Thương mại Gold Coast (đường Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang), Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức ra mắt, đưa vào thí điểm Hệ thống Kiosk tra cứu an ninh du lịch thông minh (kiosk KTA). Sản phẩm do chính cán bộ Công an tỉnh nghiên cứu, lập trình, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ du khách quốc tế.

Hỗ trợ du khách bằng nhiều ngôn ngữ

Theo Công an tỉnh, lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu cung cấp thông tin về quy định pháp luật, phòng ngừa rủi ro và hỗ trợ an toàn trong quá trình lưu trú, tham quan. Trong khi đó, rào cản ngôn ngữ là một trong những khó khăn đối với du khách nước ngoài khi cần tiếp cận thông tin hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ. Ngày 2-9, tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Công an tỉnh công bố nền tảng chatbot Khanh Hoa Travel Assistance. Kiosk KTA là bước “hạ tầng hóa” nền tảng này, đưa trợ lý số ra không gian công cộng để hỗ trợ du khách. Đây là sản phẩm của nhóm tác giả do Thượng tá Huỳnh Đức Trung - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh) làm trưởng nhóm.

Đại tá Trần Minh Trúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh bàn giao kiosk KTA cho ông Bae Kang Woo - Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Gold Coast.

Mỗi chiếc kiosk KTA được hình dung như một “trạm an ninh số 24/7” đặt tại các trung tâm thương mại đông đúc, khu du lịch trọng điểm. Kiosk KTA hỗ trợ 5 ngôn ngữ (Việt, Anh, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc), được thiết kế với màn hình cảm ứng, tích hợp trợ lý AI và chức năng hỗ trợ khẩn cấp. Thông qua kiosk, du khách có thể tra cứu quy định xuất nhập cảnh, tạm trú, cẩm nang phòng tránh rủi ro, lừa đảo, ép giá... bằng ngôn ngữ mà du khách lựa chọn. Trợ lý AI kết hợp công nghệ truy xuất dữ liệu từ kho thông tin pháp lý đã được kiểm duyệt nhằm cung cấp thông tin phù hợp cho người sử dụng.

Kiosk còn tích hợp bản đồ số, giúp định vị các cơ sở lưu trú đạt chuẩn, điểm hỗ trợ y tế, trụ sở Công an gần nhất. Đặc biệt, kiosk được tích hợp nút SOS để hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp. Khi mất tài sản, gặp tai nạn hoặc bị đe dọa an toàn, du khách có thể kích hoạt nút này. Hệ thống sẽ thu thập tọa độ GPS, ghi nhận hình ảnh và chuyển tín hiệu cảnh báo đến màn hình trực ban của Công an xã, phường gần nhất để lực lượng chức năng kịp thời xử lý.

Ông Bae Kang Woo - Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Gold Coast tặng hoa cho Đại tá Trần Minh Trúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ông Bae Kang Woo - Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Gold Coast cho biết, camera của trung tâm ghi nhận khoảng 15.000 lượt khách/ngày, riêng cuối tuần khoảng 18.000 đến 20.000 lượt khách/ngày; trong đó có khoảng 60% khách quốc tế. Kiosk KTA giúp du khách thuận tiện hơn trong việc tiếp cận thông tin và tìm kiếm sự hỗ trợ khi đến Gold Coast nói riêng và Khánh Hòa nói chung. Việc tích hợp các chức năng tra cứu thông tin, hỗ trợ, kết nối khẩn cấp và đa ngôn ngữ giúp du khách chủ động hơn trong quá trình tham quan, lưu trú. Gold Coast là trung tâm thương mại đầu tiên tại Khánh Hòa đồng hành triển khai 2 kiosk KTA. Đơn vị sẽ tạo điều kiện để các kiosk phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp. Để du khách dễ tiếp cận, Gold Coast sẽ giới thiệu tiện ích trên các nền tảng mạng xã hội; bố trí biển chỉ dẫn đa ngôn ngữ tại thang máy, thang cuốn và cửa ra vào; đồng thời hướng dẫn khách sử dụng kiosk khi cần thiết.

Hướng đến nhân rộng mô hình

Tại buổi ra mắt, nhiều du khách quốc tế đã trực tiếp trải nghiệm kiosk KTA. Anh Alexandrov Sergey, du khách Nga cho biết, anh rất hài lòng với tiện ích và sẽ giới thiệu cho bạn bè khi đến Nha Trang - Khánh Hòa. Anh Noh Dae Sung, du khách Hàn Quốc nhận xét giao diện kiosk dễ sử dụng. Sau khi lựa chọn tiếng Hàn Quốc, anh có thể nhanh chóng tiếp cận các thông tin về quy định và bản đồ hỗ trợ. Kiosk giúp du khách yên tâm hơn trong quá trình tham quan, du lịch.

Anh Alexandrov Sergey, du khách Nga trải nghiệm kiosk KTA.

Đại úy Nguyễn Đức Duy, thành viên nhóm tác giả cho biết, quá trình triển khai mô hình nhận được sự đồng hành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan. Ngoài 2 kiosk tại Gold Coast, 1 kiosk KTA khác được đặt tại Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch trên đường Trần Phú (phường Nha Trang). Qua thời gian thí điểm, nhóm sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống, hướng đến nhân rộng mô hình theo hướng trạm an ninh 24/7 tại các địa điểm công cộng và khu vực tập trung đông khách quốc tế. Đồng thời, nghiên cứu tích hợp thêm nhiều tính năng, trong đó có việc đa dạng hóa dịch vụ công và hỗ trợ khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Anh Noh Dae Sung, du khách Hàn Quốc trải nghiệm kiosk KTA đặt tại Trung tâm thương mại Gold Coast.

Sự ra đời của kiosk KTA “made by Công an Khánh Hòa” đánh dấu bước tiến quan trọng trong triển khai toàn diện hệ thống Khanh Hoa Travel Assistance. Việc chủ động nghiên cứu, phát triển công nghệ không chỉ góp phần tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của lực lượng Công an, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.