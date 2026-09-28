Khởi công dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia trị giá trên 82 tỷ đồng

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) tổ chức khởi công dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu, thiết kế, công nghệ chế tạo cuộn kháng bù ngang điện áp 500 kV”. Dự án đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong lộ trình làm chủ công nghệ thiết bị điện siêu cao áp của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời cụ thể hóa chủ trương đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển ngành năng lượng.

Dự án do EEMC chủ trì, phối hợp với Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội nghiên cứu, với tổng kinh phí 82,49 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 22,25 tỷ đồng. Mục tiêu quan trọng của dự án là thiết kế, chế tạo thành công một cuộn kháng bù ngang điện áp 500kV, công suất 120 MVAr, với các thông số đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60076.