Hà Nội hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm phương tiện bay tự hành

Sở Khoa học và Công nghệ cùng CTCP Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: UBND thành phố Hà Nội.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm có kiểm soát đề xuất mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp, sử dụng phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa tự hành EHang. Chương trình hợp tác được kỳ vọng đóng góp tích cực vào việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp của thành phố Hà Nội.

Một nội dung trọng tâm của thỏa thuận là đề xuất triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) theo Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND. Hai bên dự kiến thử nghiệm phương tiện bay EH-216S; xây dựng mô hình quản lý giao thông cho hệ thống máy bay không người lái (UTM) và mô hình Trung tâm điều hành khai thác (OCC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Hoạt động được dự kiến triển khai theo 4 giai đoạn, tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Sau khi có kết quả thử nghiệm và được đánh giá đạt hiệu quả, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu khả năng triển khai mô hình kinh tế tầm thấp thương mại phù hợp.

Bên cạnh công tác thử nghiệm phương tiện, hợp tác giữa hai bên cũng chú trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cùng Công ty Hưng Việt sẽ tổ chức các chương trình đào tạo kỹ thuật về vận hành thiết bị bay không người lái. Đồng thời, hai đơn vị sẽ tiến hành xây dựng trung tâm vận hành và quản lý về thiết bị bay thẳng đứng eVTOL, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cùng các quy định vận hành và bảo đảm an toàn bay.

Thỏa thuận cũng đặt ra mục tiêu chuyển giao công nghệ, hướng tới làm chủ công nghệ, tăng cường trao đổi chuyên môn và kiến thức kỹ thuật giữa Công ty Hưng Việt và thành phố Hà Nội.

Về mặt tổ chức thực hiện, Công ty Hưng Việt chịu trách nhiệm bảo đảm toàn diện nguồn lực về công nghệ, kỹ thuật, tài chính và nhân lực để triển khai sandbox bắt đầu từ tháng 10/2026. Doanh nghiệp sẽ hoàn thiện hồ sơ đề xuất thử nghiệm có kiểm soát phù hợp với các quy định pháp luật.

Sau khi UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định cho phép thử nghiệm có kiểm soát, Công ty Hưng Việt sẽ triển khai các hoạt động thử nghiệm trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, mô hình thử nghiệm "taxi bay" hiện chưa có tiền lệ. Theo ông, việc thành phố đồng hành với mô hình này có thể tạo thêm động lực phát triển kinh tế, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực như dữ liệu, hạ tầng, đào tạo nhân lực và kỹ thuật hàng không, qua đó góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cùng CTCP Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt phối hợp cùng đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ để hoàn tất các thủ tục đề xuất thí điểm theo mô hình sandbox trình thành phố xem xét, phê duyệt.

Hà Anh