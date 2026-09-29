Samsung triển khai One UI 9.0 trên Galaxy S26: Lộ diện kế hoạch cập nhật Android 17 toàn cầu

Samsung đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để tung ra bản cập nhật phần mềm One UI 9.0 chính thức dựa trên hệ điều hành Android 17 cho dòng điện thoại cao cấp Galaxy S26. Động thái này diễn ra sau giai đoạn thử nghiệm giới hạn tại thị trường nội địa Hàn Quốc và Mỹ nhằm kiểm tra độ ổn định cũng như tối ưu hóa hiệu năng hệ thống.

Lộ trình phân phối One UI 9.0 chính thức trên toàn cầu

Theo xác nhận từ quản trị viên trên diễn đàn cộng đồng chính thức của Samsung tại Thái Lan, bản cập nhật One UI 9.0 ổn định sẽ bắt đầu đến tay người dùng tại quốc gia này vào ngày 30/9/2026. Ngay sau đó, đại diện kỹ thuật tại Indonesia cũng công bố lịch trình gửi thông báo nâng cấp phần mềm đến thiết bị người dùng vào ngày 3/10/2026.

Samsung đã sẵn sàng mở bản cập nhật One UI 9.0 (Android 17) chính thức cho dòng flagship Galaxy S26

Mốc thời gian ngày 30/9 đánh dấu giai đoạn mở đầu cho chiến dịch triển khai One UI 9.0 trên quy mô toàn cầu. Thay vì cung cấp đồng loạt trên diện rộng, hãng công nghệ Hàn Quốc áp dụng phương thức phân phối theo từng khu vực địa lý. Giải pháp này giúp giảm tải áp lực hạ tầng máy chủ, đồng thời cho phép đội ngũ kỹ sư kiểm soát rủi ro và xử lý phát sinh kỹ thuật kịp thời trước khi mở rộng phạm vi.

Sức mạnh phần cứng Galaxy S26 Ultra đồng hành cùng Android 17

Hệ điều hành Android 17 kết hợp cùng giao diện tùy biến One UI 9.0 hứa hẹn mang lại những nâng cấp sâu về cấu trúc hệ thống, cải thiện hiệu quả xử lý đa nhiệm và bổ sung hàng loạt tính năng trí tuệ nhân tạo (AI). Nền tảng phần mềm mới được tối ưu chuyên biệt cho phần cứng thế hệ mới của dòng flagship Galaxy S26 Ultra.

Lưu ý kỹ thuật khi thực hiện nâng cấp hệ thống

Bản nâng cấp phần mềm lớn chuyển đổi nền tảng sang Android 17 đòi hỏi thiết bị cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh gián đoạn quy trình cài đặt. Người dùng có thể chủ động kiểm tra bằng thao tác thủ công qua mục Cài đặt và chọn Cập nhật phần mềm trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Mốc thời gian 30/9 là khởi điểm cho chiến dịch phủ sóng One UI 9.0 trên toàn thế giới

Trước khi bắt đầu tải về và cài đặt, người dùng cần thực hiện sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng, đảm bảo mức pin của thiết bị đạt trên 50% và duy trì kết nối mạng Wi-Fi ổn định. Tiến độ mở rộng cập nhật phần mềm nhanh chóng phản ánh sự tự tin của nhà sản xuất về độ hoàn thiện cũng như khả năng tương thích của One UI 9.0 đối với các thiết bị cao cấp.