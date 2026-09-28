Cà Mau đưa kỹ năng số về tận cơ sở từ phong trào 'Bình dân học vụ số'

Xóa điểm nghẽn kỹ năng, lấy cấp xã làm trọng tâm

Nhằm hiện thực hóa các kế hoạch chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau xác định triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" năm 2026 không chỉ dừng ở tuyên truyền mà hướng đến tháo gỡ những điểm nghẽn về nhận thức, kỹ năng và thói quen sử dụng công nghệ của cán bộ, người dân.

Đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt trong "Tổ công nghệ số cộng đồng" của tỉnh Cà Mau.

Với mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau", địa phương tập trung đưa kỹ năng số đến từng hộ gia đình, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Nội dung phổ cập kỹ năng số được gắn với những nhu cầu thiết thực hằng ngày như thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng định danh điện tử VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác các tiện ích số.

Theo bà Huỳnh Thanh Lam, Phó chủ tịch UBND phường Láng Tròn, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của phường đã kết nối, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh, xác thực điện tử VNeID phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 100%.

Bên cạnh đó, hệ thống mạng nội bộ (LAN) được cấu hình lại để đồng bộ dữ liệu. Trong năm 2025 và 2026, UBND phường Láng Tròn được bổ sung hơn 1,1 tỷ đồng để mua sắm máy tính, máy scan và nâng cấp, cải tạo hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Anh Nguyễn Văn Đợi, ngụ xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau cho biết, việc cán bộ xã đến tận khóm, ấp hỗ trợ người dân chuyển đổi số, nộp hồ sơ trực tuyến là việc làm thiết thực, giúp người dân tự tin hơn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh, đồng thời thanh toán không dùng tiền mặt nhanh chóng, an toàn.

Bà Nguyễn Ngọc Như, ngụ ấp Láng Giài, xã Hòa Bình chia sẻ: Mô hình "Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt" mang lại nhiều tiện lợi, giúp hạn chế nguy cơ lừa đảo và rủi ro trong giao dịch. Người dân có thể lựa chọn hàng hóa rồi quét mã để chuyển khoản, vừa nhanh gọn vừa thuận tiện.

Để bảo đảm tính thực chất, kết quả học tập và thực hành kỹ năng số của người dân sẽ được đánh giá, tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và hiển thị trên ứng dụng VNeID. Trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương cũng được nâng cao, gắn với chỉ số đánh giá thi đua và công tác điều hành hằng năm.

Lực lượng chức năng sẽ tập trung hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế, người dân vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số

Để tri thức số lan tỏa sâu rộng, Cà Mau huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong đó, "Tổ công nghệ số cộng đồng", lực lượng thanh niên tình nguyện và các cơ sở giáo dục là những lực lượng nòng cốt.

Địa phương triển khai chiến dịch "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân sử dụng dịch vụ số", đồng thời phát động phong trào "Gia đình số", hướng tới mục tiêu mỗi hộ có ít nhất một thành viên thành thạo các kỹ năng số cơ bản.

Lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế, người dân vùng sâu, vùng xa, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong lĩnh vực kinh tế, tỉnh đẩy mạnh các mô hình "Chợ số - Nông thôn số", hướng dẫn tiểu thương, nông dân ứng dụng phần mềm quản lý, đưa sản phẩm OCOP và nông sản địa phương lên các sàn thương mại điện tử.

Trong ngành giáo dục, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng tài nguyên mở được đưa vào giảng dạy, từng bước triển khai chương trình sách giáo khoa mở miễn phí cho học sinh.

Theo ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, song song với lực lượng hỗ trợ trực tiếp, tỉnh tập trung vận hành, nâng cấp nền tảng học trực tuyến "Bình dân học vụ số". Kho học liệu số sẽ được bổ sung thường xuyên với các khóa học ngắn gọn, trực quan, chú trọng nội dung nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân, ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Theo kế hoạch, mỗi sở, ngành của tỉnh sẽ chủ trì xây dựng tối thiểu một khóa học chuyên ngành thiết thực trên nền tảng này.

Đáng chú ý, việc theo dõi, đánh giá hiệu quả phong trào sẽ được quản trị bằng dữ liệu số thông qua kết nối giữa nền tảng "Bình dân học vụ số", hệ thống dịch vụ công, ứng dụng iCamau và Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) của tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết chuyển đổi số đã có những tác động tích cực đến đời sống, sản xuất và kinh doanh.

Đến nay, tỉnh có hơn 3.365 doanh nghiệp sử dụng tên miền ".vn"; gần 547.000 tài khoản đăng ký dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và 114 website thương mại điện tử bán hàng. Tỉnh đã hỗ trợ 56 chủ thể OCOP đưa 110 sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

Phong trào "Bình dân học vụ số" cũng đạt một số kết quả tích cực. Tỉnh đã tổ chức 41 khóa học, 74 video/bài giảng, thu hút hàng chục nghìn tài khoản và hàng trăm nghìn lượt học tập, tương tác.

Cùng với đó, 100% ấp, khóm trên địa bàn tỉnh có Tổ Công nghệ số cộng đồng, trực tiếp hỗ trợ hơn 358.000 hộ gia đình tiếp cận các nền tảng và dịch vụ số.