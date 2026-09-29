Nước ngoài ngạc nhiên khi Việt Nam chế tạo đạn 40 mm chống máy bay không người lái

Trang Militarnyi của Ukraine cho biết, một loại đạn 40 mm mới đã được trình diễn tại Việt Nam, nhiều khả năng được thiết kế để chống lại các máy bay không người lái cỡ nhỏ.

Loại đạn đặc biệt này đã được giới thiệu trong phim tài liệu "Dưới cánh tên lửa", phát sóng ngày 18/9 trên kênh truyền hình chính thức của Bộ Quốc phòng Việt Nam - QPVN.

Đoạn phim cho thấy một số lượng lớn đạn 40 mm và các bộ phận cấu thành của nó. Một trong những mẫu có thân hình dáng thuôn dài, bên cạnh đó là một cấu trúc lưới gấp với các chi tiết kim loại.

Nguyên tắc hoạt động của loại đạn này là triển khai một tấm lưới gần mục tiêu, tấm lưới này sẽ bắt lấy cánh quạt hoặc thân máy bay không người lái và gây mất kiểm soát.

Tuy nhiên tên, các đặc điểm kỹ thuật và chiến thuật cụ thể của loại đạn này không được nêu ra.

Do vậy, mục đích sử dụng của nó như một loại đạn lựu chống máy bay không người lái hiện đang dựa trên phân tích đoạn phim đã được trình chiếu.

Theo nhận xét từ giới chuyên môn, loại đạn lựu thế hệ mới này có thể sử dụng với súng phóng lựu kẹp nòng 40 mm OPL-40 của Việt Nam.

Một đặc điểm đáng chú ý trong thiết kế chính là khả năng mở nòng súng sang ngang, cho phép nạp đạn có chiều dài vượt quá tiêu chuẩn của một số súng phóng lựu có nòng mở theo chiều dọc.

OPL-40M là một loại súng phóng lựu kẹp nòng của Việt Nam sử dụng đạn 40×46 mm. Nó có thể được gắn trên các loại súng trường tấn công thuộc dòng STV, đặc biệt là STV-380. Theo nguồn tin của Việt Nam, khối lượng của súng phóng lựu không có đạn là 1,4 kg.

Do đó, loại đạn chống máy bay không người lái kéo dài này có khả năng mở rộng bộ sưu tập đạn dược chuyên dụng cho các hệ thống vũ khí hiện có của Quân đội Việt Nam mà không cần phải chế tạo một loại riêng biệt.

Sự xuất hiện của loại đạn chuyên dụng 40 mm cho thấy một hướng đi khác trong việc phát triển các phương tiện chống lại UAV nhỏ - đó là tạo ra loại đạn giá rẻ cho vũ khí bộ binh, có thể bổ sung cho các phương tiện phòng không và tác chiến điện tử truyền thống.

Trang Militarnyi cho biết thêm, đây có thể là phương án cần được quan sát và học hỏi, nhằm tìm ra cách thức tốt nhất để chống lại máy bay không người lái được sử dụng ngày càng nhiều trên chiến trường hiện đại.