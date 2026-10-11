Hồ Đồng Đò vắng vẻ sau các đợt cưỡng chế

Hồ Đồng Đò thuộc rừng phòng hộ Sóc Sơn, xã Kim Anh, Hà Nội nơi từng là điểm đến nghỉ dưỡng, cắm trại được nhiều người lựa chọn.

Hồ Đồng Đò là công trình hồ thủy lợi. Tuy nhiên xuất hiện nhiều công trình nhà ở kiên cố quanh hồ.

Mới đây, chính quyền xã Kim Anh xử lý cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm﻿ xây dựng kiên cố ven hồ.

Ghi nhận của phóng viên, các villa, homestay quanh hồ Đồng Đò đều trong tình trạng đóng cửa﻿, không còn thấy hoạt động đón khách.

Theo người dân tại đây, các cơ sở dịch vụ nghỉ dưỡng quanh hồ Đồng Đò tạm dừng hoạt động do không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

Khu vực ven hồ Đồng Đò nay vắng lặng, đìu hiu không còn thấy du khách. Các công trình vi phạm tại đây được xác định chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Những ngôi nhà kiên cố được xây dựng sau khi san gạt làm thay đổi hiện trạng đất rừng.

Đất rừng bị cải tạo san gạt lộ rõ.

Những khung sắt lắp đặt bên sườn núi.

Những công trình xây dựng trên đất rừng hủy hoại đất sau khi san gạt thay đổi độ dốc bề mặt đất.

Ẩn sâu trong rừng phòng hộ không thiếu những khu nghỉ dưỡng xây dựng kiên cố lấn chiếm đất rừng.

Bên cạnh những vấn đề liên quan đến xây dựng tại khu vực ven hồ, tình trạng tranh chấp đất đai cũng được người dân phản ánh. Theo đó, lô đất rừng tại khu vực D12, Đội 1, xóm Tân Minh, thôn Thái Vụ, xã Kim Anh được cho là có tranh chấp liên quan đến tổ hợp nghỉ dưỡng.

Người dân phản ánh khu đất này bị lấn chiếm, sử dụng để xây dựng công trình. Ngoài ra, người dân cũng phản ánh tổ hợp nghỉ dưỡng này có hoạt động xây dựng trên diện tích đất rừng rộng nhiều ha. Hiện chính quyền xã Kim Anh đang chỉ đạo tổ chức hòa giải tại thôn đối với phản ánh này của người dân.