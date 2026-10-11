Sáng 11/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng Lương Tuấn Hùng chủ trì cuộc họp về phát triển kinh tế cửa khẩu.

Cao Bằng tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy kinh tế cửa khẩu

Trong 9 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn, gồm hàng hóa giám sát, đạt 1.356 triệu USD, tăng 4%. Tuy nhiên, kim ngạch mở tờ khai trực tiếp đạt 692 triệu USD, giảm 35%.

Khu kinh tế cửa khẩu có 49 dự án của 39 doanh nghiệp, vốn đăng ký khoảng 4.112 tỷ đồng; 43 dự án đang hoạt động, sáu dự án đang triển khai. Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh dự kiến trình phê duyệt trong tháng 10.

Cuối năm, tỉnh tập trung kết nối thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, đưa cửa khẩu số Tà Lùng, Trà Lĩnh vận hành chính thức; dự kiến công bố mở cặp cửa khẩu Bản Khoòng – Nham Ứng cuối tháng 11.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, thẩm quyền; xác định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp và thời hạn hoàn thành, bảo đảm đúng quy trình.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được giao phát huy vai trò đầu mối, thiết lập các nhóm trao đổi trực tuyến theo từng nhiệm vụ, địa bàn để cập nhật tiến độ và phối hợp tháo gỡ vướng mắc. Hằng tháng, các cơ quan liên quan rà soát tiến độ, kết quả thực hiện 96 nhiệm vụ, làm cơ sở đánh giá cuối năm.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm về đối ngoại, giải phóng mặt bằng và quy hoạch cửa khẩu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo phương án triển khai; tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại khu vực cửa khẩu, quyết tâm hoàn thành quy hoạch cửa khẩu Trà Lĩnh.

Các sở, ngành chủ động báo cáo, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết những khó khăn vượt thẩm quyền, phấn đấu hoàn thành dứt điểm từng nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu.