Văn Bàn công bố quy hoạch chung đến năm 2035 và gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư

Dự buổi công bố có lãnh đạo xã Văn Bàn, đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch chung xã Văn Bàn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 của UBND xã Văn Bàn, quy hoạch được phê duyệt trên phạm vi toàn bộ địa giới hành chính xã, với tổng diện tích 15.674,72 ha. Trong đó, khoảng 1.200 ha được định hướng phát triển đô thị. Quy mô dân số dự báo đạt khoảng 31.000 người vào năm 2035 và tăng lên khoảng 40.000 người vào năm 2050.

Quy hoạch mở rộng phát triển đô thị Văn Bàn.

Không gian phát triển của xã Văn Bàn được định hướng trên nền tảng khu trung tâm hiện hữu, kết hợp mở rộng đô thị tại các khu vực có điều kiện thuận lợi về địa hình và kết nối giao thông. Khu trung tâm giữ vai trò tập trung các chức năng hành chính, thương mại, dịch vụ và hệ thống công trình công cộng. Hai hành lang phát triển chính gồm: Hành lang phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ dọc các tuyến giao thông huyết mạch và hành lang cảnh quan sinh thái gắn với hệ thống suối, các khu vực cây xanh.

Trung tâm xã Văn Bàn hiện nay.

Quy hoạch bố trí các khu vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản; vùng sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và du lịch cộng đồng. Các cụm công nghiệp được định hướng bố trí tại khu vực thuận lợi về giao thông, bảo đảm khoảng cách an toàn môi trường với khu dân cư, ưu tiên chế biến khoáng sản, nông, lâm sản và sản xuất vật liệu xây dựng.

Đối với khu dân cư, quy hoạch chú trọng chỉnh trang khu vực hiện hữu, phát triển khu ở mới gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: Giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và cây xanh.

Dân cư nông thôn được tổ chức phù hợp với địa hình, tập quán sinh hoạt, thuận tiện tiếp cận dịch vụ công cộng; hạn chế xây dựng tại khu vực có nguy cơ sạt lở.

Về giao thông, quy hoạch định hướng kết nối với tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu; nâng cấp Quốc lộ 279 và các tuyến Tỉnh lộ 151, 151B, 162. Hệ thống giao thông nội bộ được bổ sung các trục chính đô thị, tuyến tránh Quốc lộ 279 và đường kết nối khu trung tâm với các thôn, bản.

Trong giai đoạn đến năm 2035, các chương trình ưu tiên gồm đầu tư giao thông đô thị, đường liên xã, liên thôn; xây dựng chợ đầu mối trung tâm, nhà thi đấu đa năng, công viên cây xanh tại khu vực bệnh viện đa khoa cũ; cải tạo trường học, đầu tư cấp nước sạch và hạ tầng các cụm công nghiệp.

Quy hoạch chú trọng các giải pháp phòng, chống thiên tai thông qua việc xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai, bố trí khu tái định cư và sắp xếp, di chuyển dân cư ra khỏi những khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai.

Đồng chí Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch UBND xã Văn Bàn phát biểu tại buổi công bố quy hoạch.

Đồng chí Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch UBND xã Văn Bàn khẳng định, để quy hoạch đi vào cuộc sống, UBND xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung quy hoạch đến các tổ chức, cá nhân và Nhân dân; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, triển khai dự án phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Văn Bàn mong muốn các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. UBND xã cam kết chủ động lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng và thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

* Cũng trong chiều 11/10, UBND xã Văn Bàn tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 81 doanh nghiệp và trên 920 hộ kinh doanh đang hoạt động; trong 9 tháng đầu năm 2026 có 12 doanh nghiệp thành lập mới.

Lãnh đạo xã Văn Bàn chúc mừng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Văn Bàn đã giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào công nghiệp chế biến, nông, lâm nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch cộng đồng.

Nhân dịp này, xã Văn Bàn phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, kêu gọi sự chung tay, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.