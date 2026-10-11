Toàn cảnh tháo dỡ 80 hàng quán 'trả lại' không gian cho bãi biển Nhật Lệ

Chiều 11/10, ghi nhận của PV, tại khu vực bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, chỉ còn lại một số nhà hàng kinh doanh ăn uống đang hoàn thiện phần tháo dỡ cuối cùng để trả lại không gian thoáng đãng cho bãi biển.

Chiều 11/10, dãy hàng quán đã được tháo dỡ, trả lại mặt bằng thông thoáng cho bãi biển Nhật Lệ.

Tại đây, một số hộ kinh doanh vẫn đang khẩn trương thu dọn, tháo dỡ các hạng mục còn lại, vận chuyển tài sản và trang thiết bị ra khỏi khu vực.

Dãy quán hàng dài gần một km dọc bãi biển Nhật Lệ, phía đông đường Trương Pháp, được chính quyền cho người dân thuê kinh doanh từ hơn 10 năm trước. Ngày 30/9, thời hạn hợp đồng thuê mặt bằng kết thúc.

Dãy nhà hàng kéo dài gần 1km dọc bờ biển Nhật Lệ.

Ngày 5/10, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới thông báo chấm dứt hợp đồng, thu hồi mặt bằng, yêu cầu các hộ kinh doanh thu dọn tài sản, trang thiết bị, vật dụng, vệ sinh khu vực và bàn giao trước ngày 10/10.

Ngày 5/10, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới thông báo chấm dứt hợp đồng, thu hồi mặt bằng.

Bãi biển Nhật Lệ dài khoảng 2 km, nổi bật với bãi cát trắng, làn nước trong và sóng êm, thu hút đông du khách. Nơi đây từng được Tổng cục Du lịch xếp vào top 10 thắng cảnh biển hấp dẫn nhất Việt Nam.

Các lực lượng tham gia giúp đỡ người dân trong quá trình tháo dỡ hàng quán.

Vào mùa hè, mỗi ngày bãi biển đón hàng nghìn lượt khách đến tắm biển và thưởng thức hải sản tại các quán ven bờ. Những ngày cao điểm, các quán kín chỗ, phương tiện trên đường Trương Pháp thường xuyên ùn ứ.

Đây là nơi đón một lượng lớn khách du lịch và địa phương đến thưởng thức hải sản vào mỗi mùa Hè.

Quán hàng được dựng bằng khung sắt, mái bạt dưới hàng dừa ven bãi cát, bên trong bố trí bàn ghế, hệ thống đèn và thiết bị phục vụ ăn uống.

Theo định hướng của địa phương, việc giải phóng mặt bằng khu vực bãi biển Nhật Lệ nhằm tạo cơ sở để hoàn thiện cảnh quan, xây dựng không gian ven biển sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, nghỉ dưỡng của người dân và du khách.

Những nhà hàng được tháo dỡ nằm ngay cạnh bãi biển Nhật Lệ.

Các nhà hàng đã được tháo dỡ.

Đây cũng là một trong những công việc hướng tới chuẩn bị các điều kiện phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027, góp phần nâng cao chất lượng không gian du lịch tại bãi biển Nhật Lệ.

Những chủ hàng quán đều đã kinh doanh lâu năm tại bãi biển Nhật Lệ vì vậy, đây là nguồn thu nhập chủ yếu nuôi sống các gia đình.

Người dân mong muốn chính quyền bố trí lại mặt bằng mới để tiếp tục kinh doanh.

"Chúng tôi đồng ý với chủ trương của chính quyền, tuy nghiên việc dừng kinh doanh đột ngột cũng khiến người dân lâm vào cảnh khó khăn. Chúng tôi rất mong mỏi nhà nước sớm bố trí mặt bằng ở một nơi hợp lý để các hộ tiếp tục kinh doanh ăn uống", bà Nguyễn Thị Thu Hiền bày tỏ.

Với nhiều gia đình, đây không chỉ là việc di chuyển tài sản mà còn là sự kết thúc của một địa điểm buôn bán đã gắn bó trong thời gian dài.

Sau khi hàng quán được tháo dỡ, từ đường Trương Pháp, người dân có thể ngắm được dải bờ biển.

Trao đổi với PV, ông Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới cho biết, việc bố trí địa điểm cho các hộ tiếp tục kinh doanh tại bãi tắm biển Nhật Lệ sẽ được xem xét sau khi phương án quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ được phê duyệt.