Từ công trình trọng điểm đến động lực tăng trưởng của Thủ đô

Huy động nguồn lực, đẩy nhanh các dự án trọng điểm

Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), mới đây, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố danh mục 292 công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện, với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng. Đáng chú ý, nguồn vốn ngoài ngân sách đạt khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm hơn 91% tổng mức đầu tư.

Trong danh mục này, 18 công trình, dự án tiêu biểu được lựa chọn nhằm giải quyết các yêu cầu cấp thiết về hạ tầng, tăng cường kết nối giao thông, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Tổng vốn đầu tư của 18 công trình, dự án khoảng 127.460 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Cầu Giấy vào ngày 10/10/2026. Ảnh Quang Thái

Quy mô đầu tư lớn cho thấy nhu cầu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, các dự án trọng điểm không chỉ tạo động lực trong quá trình xây dựng mà còn góp phần mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi kiểm tra tiến độ thi công một số công trình, dự án trọng điểm của Thủ đô ngày 10/10 vừa qua, đại diện các đơn vị liên quan cho biết, Dự án đường Vành đai 1 đã thông xe toàn tuyến, chưa bao gồm hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và đường Nguyễn Chí Thanh. Dự án dự kiến hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026.

Đối với Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, công trình có diện tích khoảng 6.803m², tổng mức đầu tư hơn 2.921 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Trong phạm vi giải phóng mặt bằng có 164 hộ dân và 2 tổ chức. Thành phố đã quyết định bố trí tái định cư bằng đất cho các hộ dân tại phường Thượng Cát và tái định cư bằng nhà tại dự án CT1 Xuân La.

Tuyến đường Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh: CG

Theo báo cáo, phường Ô Chợ Dừa đã phê duyệt 176 phương án đối với 164 hộ dân. Có 130 trường hợp dự kiến tái định cư bằng đất, trong đó 30 trường hợp đang xác minh nơi ở khác; 110 trường hợp dự kiến tái định cư bằng nhà, trong đó 31 trường hợp đang xác minh nơi ở khác. Ngoài ra, 63 trường hợp có nhu cầu và thuộc diện xem xét giải quyết nhà ở xã hội. Tổng số tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã chi trả là 1.485 tỷ đồng.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án đã hoàn thành. UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn phường Ô Chợ Dừa hoàn thiện phương án thiết kế theo hướng cây xanh, cảnh quan kết hợp đường nội bộ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Hoàn thiện các tuyến vành đai, nâng cao hiệu quả đầu tư

Cùng với Vành đai 1, Dự án đường Vành đai 2,5 đang được triển khai trên nhiều đoạn tuyến nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị. Theo thông tin báo cáo, tuyến đường có quy mô mặt cắt 40-50m, kết nối từ khu vực giao cắt với Vành đai 3, gần cầu Thanh Trì, đến khu đô thị mới Ciputra.

Tại đoạn Nguyễn Hoàng Tôn - Xuân Tảo, khối lượng thi công nền, mặt đường, sơn kẻ và tổ chức giao thông cơ bản đạt 90%. Đoạn Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng đã hoàn thiện lu lèn mặt đường, thảm nhựa một nửa mặt cắt theo chiều từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng.

Đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng cơ bản hoàn thành các hạng mục nền, mặt đường và dải phân cách từ đường Nguyễn Trãi đến đường Vũ Tông Phan; đoạn từ đường Vũ Tông Phan đến Đầm Hồng đã thảm mặt đường được một nửa mặt cắt. Trong khi đó, tại đoạn Lĩnh Nam - Vành đai 3, chủ đầu tư đang tập trung thi công nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật, với khối lượng đạt khoảng 40-50%.

Đối với ba đoạn tuyến gồm khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, các dự án được triển khai theo hình thức Lệnh Khẩn cấp. Đến cuối tháng 6/2026, cả ba đoạn hoàn thành giải phóng mặt bằng và dọn dẹp trạc thải xây dựng để thi công liền đoạn.

Dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị Thủ đô. Ảnh: Huy Kiên

Hiện đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đã triển khai thi công khoảng 90% khối lượng. Hai đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi đang tập trung thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải, nền, mặt đường và dải phân cách, với khối lượng đạt khoảng 70%.

Tại buổi kiểm tra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung hoàn thành những phần việc còn lại, bảo đảm các công trình được hoàn thiện theo kế hoạch. Mục tiêu là đưa các tuyến vành đai vào khai thác thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp với cơ quan quản lý, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành; bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả khai thác, phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư. Việc quản lý quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường cũng phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm trật tự, an toàn, ưu tiên giao thông; bố trí phù hợp điểm đỗ xe, khu vực kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và giữ gìn cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp...

Đánh giá các công trình trọng điểm đang ngày một thay đổi bộ mặt của Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các công trình, dự án vừa hướng tới giải quyết nhu cầu cấp thiết của thành phố, vừa tạo nền tảng cho phát triển trong những năm tới. Tuy nhiên, điều quan trọng là hiệu quả thực tế sau đầu tư. Công trình đã hoàn thành phải được khai thác hiệu quả; dự án mới khởi công cần bảo đảm tiến độ, chất lượng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Đối với các dự án quy mô lớn và dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), thành phố đặc biệt chú trọng tính khả thi, hiệu quả đầu tư và sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Hà Nội sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có năng lực, trách nhiệm, đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm cam kết về tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án.

Việc huy động nguồn lực lớn cần đi đôi với kiểm soát tiến độ, chất lượng và tổ chức khai thác sau đầu tư. Đây là điều kiện để các công trình hạ tầng phát huy hiệu quả kết nối, tạo động lực tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.